O femeie din Galați și-a găsit tatăl împușcat într-o magazie cu un asomator

O femeie din localitatea Piscu, județul Galați, și-a găsit tatăl împușcat în cap cu un asomator, joi dimineața, în casă.
Laura Buciu
04 dec. 2025, 10:00, Social

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare.

Bărbatul, de 57 de ani, a fost găsit de către fiica sa căzut într-o magazie a locuinței.

Acesta prezenta o rană sângerândă la nivelul capului, lângă acesta aflându-se un dispozitiv de tip asomator.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

