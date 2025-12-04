Bujii în valoare de aproape 5 milioane de lei, descoperite în Portul Constanța

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au făcut un control asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina. Au fost reținute aproximativ 83.000 bucăți bujii auto, 2.200 bucăți nedeclarate.

Bunurile sunt susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru o marcă protejată la nivel internațional.

Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de 4.932.000 lei.

Autoritatea vamală a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute și le va trimite la expertizare, iar la finalizarea cazului urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.