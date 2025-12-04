Moș Nicolae vine cu jucării neconforme / Sancțiunile ANPC nu-i sperie pe comercianți

Comercianții speculează din plin apropierea nopții în care Sfântul Nicolae aduce daruri copiilor, astfel că nu mai țin cont de toate regulile.

Mai multe nereguli au fost descoperite la operatori economici din țară care comercializează jucării.

Vorbim despre traduceri incomplete ale avertismentelor și informațiilor despre care consumatorul trebuie să știe, lipsa marcajelor de conformitate CE, lipsa denumirii importatorului de pe etichetă, lipsa denumirii sau a mărcii înregistrate și lipsa adresei la care importatorul poate fi contactat.

La comerțul online, autoritățile competente au constatat lipsa siglei SAL (soluționarea alternativă a litigiilor) de pe site.

Comercianții nu sunt intimidați de sancțiuni

Unele nereguli au fost identificate chiar de către consumatori.

Comercianții sunt fie avertizați, fie amendați, însă, indiferent de forma sancțiunii, ei continuă să le prezinte la raft.

În Iași, de exemplu, dintre 23 de operatori economici verificați, la 17 dintre aceștia au fost descoperite nereguli.

Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 10 avertismente și 13 amenzi contravenționale, în valoare totală de 199.500 de lei la comercializare direct și un avertisment la comercializarea online, potrivit bzi.ro.

În total, în acest an, au fost desfășurate 322 de acțiuni de control la supermarketuri și hipermarketuri din Iași și au fost applicate amenzi în valoare totală de 3.607.000 de lei.

Comisarii ANPC îi încurajează pe clienți să depună reclamații la forurile locale, imediat ce descoperă neconformitățile și le recomandă discernământ la achiziționarea produselor.

Există, de asemenea, o Hotărâre de Guvern despre care consumatorii trebuie să știe – Hotărârea 74/2011, privind siguranța jucăriilor, care, la capitolul IV (Evaluarea conformității), art. 18, stipulează:

„Producătorii trebuie să efectueze, înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă jucăria, o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă şi radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta şi o evaluare a expunerii potenţiale la acestea”.