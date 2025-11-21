Jucării de Crăciun fără etichete, ornamente fără informații și bucătării murdare – este ceea ce a găsit ANPC în magazine

Comisarii ANPC au făcut controale înainte de Crăciun și au dat 1.114 amenzi în valoare de peste 5,63 milioane lei și 663 avertismente.
Au oprit definitiv de la vânzare produse de peste 312.000 lei și temporar mărfuri de peste 779.000 lei.
Cinci operatori economici au fost închisi până la remedierea deficiențelor.
Jucării și ornamente de Crăciun fără informații complete
Produse fără traduceri în limba română
Lipsa informațiilor despre perioada promoțională
Pavimente neigienizate, cu reziduuri alimentare și lichide
Echipamente și ustensile uzate, cu depuneri grosiere de impurități
Produse alimentare cu starea termică modificată
Nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparate reci
Lipsa informării corecte conform Ordinului 201/2022.
Controalele au făcut parte din acțiunile permanente de supraveghere desfășurate la nivel național.