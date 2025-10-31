Jucării contrafăcute, găsite de polițiști într-un container sosit în Portul Constanța

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Portuară Cargoscan au avut joi o acțiune de verificare a bunurilor dintr-un container sosit în Portul Constanța Sud-Agigea, destinate unei societăți comerciale din Republica Moldova.

Cu sprijinul vameșilor, în interiorul containerului au fost găsite 528 de mașinuțe și 240 de jocuri de construcție pentru copii, care aveau denumirea și/sau însemnele unor mărci protejate, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

Poliţiştii au întocmit dosar penal și se fac cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru săvârșirea infracţiunii de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Mărfurile, în valoare de aproximativ 84.000 de lei, au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.