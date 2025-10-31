Disney retrage canalele de pe YouTube TV, în urma eșecului negocierilor privind conținutul

Alte canale care au dispărut de pe platforma de televiziune cu plată a Google includ Disney Channel, FX și Nat Geo.

Platforma de televiziune cu plată a Google a anunțat joi seara, într-o postare pe blog, că Disney și-a pus în aplicare amenințarea de a-și suspenda conținutul în timpul negocierilor.

Eșecul negocierilor ar putea afecta transmisiunea unor meciuri de fotbal american universitar de sâmbătă, precum și a meciurilor din NBA, NFL și NHL, potrivit AP.

YouTube este cel mai mare furnizor de televiziune pe internet din SUA, cu peste 9 milioane de abonați. Hulu, deținut de Disney, se află pe locul al doilea, cu aproximativ jumătate din numărul de abonați.

Telespectatorii au aflat de dispută în ultimele săptămâni datorită avertismentelor afișate pe ecranele lor.

YouTube a declarat că Disney a folosit amenințarea cu întreruperea serviciului ca tactică de negociere, ceea ce ar fi dus la creșterea prețurilor pentru abonații săi. Decizia Disney de a retrage conținutul său avantajează și propriile sale produse de streaming, Hulu + Live TV și Fubo, a declarat YouTube.

„Știm că acesta este un rezultat frustrant și dezamăgitor pentru abonații noștri și continuăm să îndemnăm Disney să colaboreze cu noi în mod constructiv pentru a ajunge la un acord echitabil care să restabilească rețelele lor pe YouTube TV”, a declarat compania.

YouTube a declarat că va oferi abonaților un credit de 20 de dolari dacă conținutul Disney nu va fi disponibil „pentru o perioadă îndelungată”. Abonamentul de bază la YouTube TV costă 82.99 dolari pe lună.

Disney nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Associated Press, vineri dimineața.