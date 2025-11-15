Google și Disney fac pace: ESPN și ABC revin pe YouTube TV

Cele două companii americane au confirmat vineri că au ajuns la o înțelegere care permite reintroducerea ABC, ESPN și a altor peste 20 de rețele Disney pe YouTube TV.

Blocajul a început pe 31 octombrie și a scos de pe platformă inclusiv meciuri importante de fotbal universitar și două ediții Monday Night Football, meciul săptămânal de fotbal american difuzat luni seara în SUA. Potrivit CNBC, YouTube a transmis că este „bucuros să împărtășească” încheierea acordului, iar compania și-a cerut scuze pentru întrerupere: „Apreciem răbdarea abonaților în timp ce am negociat în numele lor”.

Disputa s-a purtat pe tarifele Disney

Și Disney a salutat noua înțelegere. Alan Bergman și Dana Walden, care conduc divizia de divertisment a companiei, împreună cu Jimmy Pitaro, șeful ESPN au transmis că noul acord reflectă „modul în care publicul american alege să urmărească divertismentul” și au spus că sunt „încântați că rețelele au fost restabilite la timp pentru fanii care așteaptă programarea din weekend, inclusiv fotbalul universitar”.

Principala problemă dintre companii a fost tariful perceput de Disney pentru rețelele sale, ESPN fiind cel mai scump canal din pachet, cu mai mult de 10 dolari pe lună pentru un abonat. Tensiuni similare au existat anul acesta și între YouTube TV și NBCUniversal sau Fox, însă toate au fost soluționate înainte de întreruperi majore.

Acces extins la conținut sportiv

Disney a anunțat că, până la finalul lui 2026, abonații planului de bază YouTube TV vor primi acces fără costuri suplimentare la o selecție de programe ESPN Unlimited, ce va include conținut ESPN+ și materiale noi de pe viitorul serviciu digital complet.

Conducerea Disney a numit acordul „un rezultat foarte bun pentru consumatori și pentru companie”, subliniind că prioritatea rămâne „oferirea celor mai bune experiențe fanilor”.