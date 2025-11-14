Disney anunță un posibil conflict de lungă durată cu YouTube TV

Compania nu a îndeplinit așteptările privind veniturile trimestriale. Slăbiciunea cablului a umbrit creșterea puternică a afacerilor din streaming. Aceste divizii sunt esențiale pentru creșterea Disney. Acțiunile au scăzut cu 8,3% în tranzacțiile de joi după-amiază.

Într-o conferință telefonică, directorul financiar Hugh Johnston le-a spus analiștilor că Disney a „construit o protecție” în previziuni. El a precizat că negocierile ar putea dura, potrivit Reuters.

Rețelele Disney au dispărut de pe YouTube TV pe 30 octombrie. YouTube TV este al patrulea furnizor de televiziune cu plată din SUA, cu aproximativ 10 milioane de abonați.

Disputa este cea mai recentă în conflictul privind drepturile de difuzare dintre Alphabet și o mare companie media.

NBCUniversal a avut o dispută similară cu YouTube TV la începutul anului

Analiștii Morgan Stanley estimează că o întrerupere de 14 zile ar costa Disney aproximativ 60 de milioane de dolari în venituri. Discuțiile tensionate subliniază creșterea rapidă a YouTube TV. Ele arată și resursele financiare vaste ale Google, care îi oferă o pondere mai mare în negocieri.

Bob Iger, CEO al Disney, a declarat că acordul propus este egal sau mai bun decât cele acceptate de alți distribuitori mari. El s-a referit la discuțiile cu YouTube TV.

Contractul actual al lui Iger expiră la sfârșitul lui 2026. Disney este așteptată să-și numească succesorul anul viitor.

Iger a spus că Disney a lucrat fără încetare pentru a încheia înțelegerea și a restabili canalul pe platformă. El a subliniat că acordul trebuie să reflecte valoarea pe care o oferă compania. Potrivit lui, YouTube și Alphabet au recunoscut că această valoare este mai mare decât cea oferită oricărui alt furnizor.

Veniturile trimestriale ale Disney au rămas la nivelul de 22,5 miliarde de dolari. Cifra este sub previziunile analiștilor, de 22,75 miliarde de dolari.

Profitul diviziei de televiziune tradițională a scăzut cu 21%, la 391 de milioane de dolari. Veniturile ESPN au scăzut și ele. Aceste evoluții au compensat alte divizii, inclusiv streamingul.

Veniturile streaming au crescut cu 39%, la 352 de milioane de dolari. Disney a investit mai mult în streaming și în parcurile sale. Investițiile vizează compensarea declinului industriei de televiziune tradițională și cablu.

Disney va crește dividendul cu 50%, până la 1,50 dolari pe acțiune. Compania va dubla planul de răscumpărare a acțiunilor la 7 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026.

Disney a înregistrat un profit ajustat pe acțiune de 1,11 dolari. Rezultatul este în scădere cu 3% față de anul precedent. El este totuși cu 6 cenți peste estimarea medie a LSEG.

Profitul unității de parcuri tematice a crescut la 1,88 miliarde de dolari. Creșterea este de 13% față de anul trecut. Rezultatul a fost influențat de extinderea activității de croaziere din SUA și de evoluția Disneyland Paris.

Disney a adăugat 12,5 milioane de abonați la Disney+ și Hulu. Totalul combinat a ajuns la 196 de milioane.

Inteligența artificială – noul pariu al companiei

Un nou acord de distribuție cu Charter Communications a contribuit la atragerea de noi clienți pentru serviciile de streaming. Venitul operațional al diviziei de divertisment a scăzut cu peste o treime, până la 691 de milioane de dolari.

Filmele din acest an nu au egalat succesul producțiilor „Inside Out 2” și „Deadpool & Wolverine”.

Iger a declarat că Disney a purtat discuții cu companii din domeniul inteligenței artificiale.

Compania caută modalități de a utiliza inteligența artificială, protejând în același timp personajele și poveștile. Disney explorează și modalități de a folosi IA pentru a permite abonaților Disney+ să creeze conținut scurt.

Iger a spus că există oportunități importante de a implementa AI pe platformele directe către consumatori. El a declarat că AI poate face platformele mai dinamice și mai atractive. Compania vrea și să ofere consumatorilor posibilitatea de a crea conținut pe platformele Disney.