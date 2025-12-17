Prima pagină » Știrile zilei » Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană

Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană

Președintele american Donald Trump a anunțat că a impus o blocadă totală Venezuelei. Petrolierele sancționate nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană. Venezuela este complet înconjurată de cea mai mare Armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud, a avertizat liderul SUA.
Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 dec. 2025, 02:31, Economic

Anunțul privind blocada a fost făcut pe Truth Social, rețeaua de socializare a președintelui Donald Trump.

„Venezuela este complet înconjurată de cea mai mare Armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud. Va deveni doar mai mare, iar șocul pentru ei va fi cum nu au mai văzut până acum – până când vor returna în Statele Unite ale Americii tot petrolul, terenurile și alte active pe care le-au furat anterior. Regimul ilegitim Maduro folosește petrolul din aceste câmpuri petroliere furate pentru a se finanța, pentru a finanța terorismul cu droguri, traficul de persoane, crimele și răpirile. Pentru furtul activelor noastre și pentru multe alte motive, inclusiv terorismul, contrabanda cu droguri și traficul de persoane, regimul venezuelean a fost desemnat ORGANIZAȚIE TERORISTĂ STRĂINĂ”, a scris Trump pe rețeaua de socializare.

Blocadă totală

Liderul SUA a anunțat că a solicitat impunerea unei blocade totale. El a explicat în ce constă măsura.

„Prin urmare, astăzi, ordon O BLOCADĂ TOTALĂ ȘI COMPLETĂ A TUTUROR PETROLIERELOR SANCȚIONATE care intră și ies din Venezuela. Străinii și infractorii ilegali pe care regimul Maduro i-a trimis în Statele Unite în timpul administrației Biden, slabă și ineptă, sunt returnați în Venezuela într-un ritm rapid. America nu va permite criminalilor, teroriștilor sau altor țări să jefuiască, să amenințe sau să dăuneze națiunii noastre și, de asemenea, nu va permite unui regim ostil să ne ia petrolul, pământul sau orice alte active, toate acestea trebuie să fie returnate Statelor Unite IMEDIAT”, a precizat Donald Trump.

Petrolul este principala sursă de venit a Venezuelei.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor