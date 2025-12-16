Lukașenko spune că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este binevenit să se mute în Belarus

Tensiunile dintre SUA și Venezuela sunt ridicate, după ce Washingtonul a intensificat prezența militară în sudul Mării Caraibelor, a lansat atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri și a avertizat că ar putea începe operațiuni terestre în Venezuela, scrie Reuters.

Guvernul Venezuelei a afirmat că Statele Unite urmăresc schimbarea regimului pentru a prelua controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale țării.

Lukașenko: Maduro este binevenit în Belarus

În interviul acordat Newsmax, Lukașenko a spus că Belarusul și Venezuela au relații de lungă durată și că Maduro este binevenit să se mute la Minsk, dacă își dorește acest lucru.

„Maduro nu a fost niciodată un dușman sau un adversar pentru noi. Dacă ar dori să vină în Belarus, ușile îi sunt deschise”, a spus Lukașenko.

„Dar să vă spun sincer, acest lucru nu a fost niciodată discutat. Maduro nu este genul de om care să plece sau să fugă. Este un tip dur”, a adăugat Lukașenko.

„Un al doilea Vietnam”

Președintele Belarusului, un aliat al lui Vladimir Putin, a mai spus că ar fi dispus să discute subiectul Venezuelei, dar și alte chestiuni, în cadrul unei discuții cu Trump.

„Sunt absolut convins că toate problemele, toate dorințele Statelor Unite ale Americii pot fi rezolvate astăzi într-un mod pașnic. Cred că, în viitorul apropiat, vom putea discuta această chestiune cu Donald Trump. I-aș spune multe lucruri interesante. Un război nu ar duce nicăieri.”, a afirmat Lukașenko.

Un război cu Venezuela, a spus Lukașenko, ar însemna „un al doilea Vietnam”.

„Aveți nevoie de asta? Nu. Așadar, nu este nevoie să purtați un război. Se poate ajunge la un acord”, a subliniat liderul de la Minsk.