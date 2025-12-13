Maria Kalesnikava, eroina opoziției din Belarus, eliberată după mai bine de 5 ani

Răpită de pe stradă de către ofițeri mascați pe 7 septembrie în acel an, activista opoziției a fost urcată într-o dubă, dusă la granița cu Ucraina și amenințată cu expulzarea „în viață sau în bucăți”.

Ea și-a rupt pașaportul în bucăți mici pentru a zădărnici încercarea de a o deporta. Mai târziu, la procesul ei, a zâmbit și a dansat într-o cușcă din sala de judecată. A fost condamnată la 11 ani de închisoare pentru acuzații care includeau conspirație pentru preluarea puterii și, ulterior, a fost inclusă pe o listă de „persoane implicate în activități teroriste”.

Negocieri cu trimisul lui Trump pentru eliberare

Sâmbătă, Kalesnikava și alte 122 de persoane au fost eliberate după negocieri între Lukașenko și John Coale, trimisul special al președintelui american Donald Trump, potrivit ambasadei SUA la Vilnius, citate de Reuters.

Kalesnikava, în vârstă de 43 de ani, a fost flautistă și a locuit 12 ani în Germania înainte de a face ceea ce ea a numit o intrare improbabilă și neașteptată în politică.

Trei femei împotriva lui Lukașenko

Ea a fost una dintre cele trei femei, toate novice în politică, care și-au unit forțele pentru a conduce campania împotriva lui Lukașenko în alegerile prezidențiale din 2020, după ce candidații masculini mai proeminenți au fost împiedicați să candideze.

Celelalte două, Sviatlana Tsikhanouskaya și Veronika Tsepkalo, s-au prezentat în locul soților lor, mai cunoscuți. Kalesnikava a lucrat la campania lui Viktar Babaryka, un bancher care a fost închis. Femeile au convenit să se unească în spatele lui Tsikhanouskaya ca candidat de consens.

Pumnul strâns, inima și „V” de la Victorie

O imagine a celor trei – Tsikhanouskaya strângând pumnul, Kalesnikava făcând un semn în formă de inimă și Tsepkalo făcând un „V” pentru victorie – s-a răspândit rapid. În perioada premergătoare votului, ele au atras mulțimi de zeci de mii de oameni, luând autoritățile prin surprindere.

În primul său discurs politic după arestarea lui Babaryka, Kalesnikava părea ezitantă și s-a pierdut în text. Dar a câștigat încredere, devenind o oratoare aprigă. În timpul campaniei electorale, ea a declarat pentru Reuters că uneori purta ochelari de soare pentru a-și ascunde lacrimile când se simțea copleșită de sprijinul primit.

Lukașenko a revendicat victoria în alegeri, dar Tsikhanouskaya l-a acuzat că a falsificat rezultatele și i-a furat victoria. Guvernele occidentale i-au susținut afirmația, iar Uniunea Europeană și Statele Unite au declarat că nu îl recunosc pe Lukașenko ca lider legitim al Belarusului.

Kalesnikava a jurat să rămână în Belarus

Au izbucnit proteste pro-democrație în masă și mii de oameni au fost arestați. Tsikhanouskaya, Tsepkalo și alte figuri ale opoziției au fugit în exil, dar Kalesnikava a jurat să rămână. După arestarea ei, protestatarii au ieșit în stradă scandând numele ei și ținând pancarte, unele cu mesajul „Viva Maria”.

„Polițiștii belaruși, stând seara lângă foc, se sperie reciproc cu povești despre Maria Kalesnikava”, era o glumă care circula despre sfidarea ei.

Cinci ani fără să își vadă familia și avocații

Kalesnikava a fost ținută în izolare aproape tot timpul celor cinci ani și trei luni petrecuți în închisoare, fără să-și poată vedea sau auzi familia sau avocații. În 2022, a suferit o operație pentru un ulcer peptic și peritonită. A petrecut lungi perioade de timp singură într-o celulă mică și împuțită, unde toaleta era o gaură în podea, potrivit informațiilor obținute din surse din închisoare de către familia și susținătorii ei. Li s-a spus că scrisorile trimise ei au fost rupte în fața ei de personalul închisorii.

Sora ei, Tatsiana Khomich, a declarat pentru Reuters, în 2024, că condițiile în care se afla Kalesnikava echivalează cu tortura, iar familia ei se temea pentru viața ei. Ea a spus că greutatea surorii sale a scăzut dramatic, deoarece ulcerul ei nu-i permitea să tolereze majoritatea alimentelor din închisoare. În noiembrie același an, Kalesnikava a primit permisiunea de a primi o scurtă vizită din partea tatălui său și au fost publicate fotografii care păreau să o arate într-un spital al închisorii.