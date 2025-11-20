Tensiunile diplomatice dintre China și Japonia se amplifică. Beijingul amenință cu sancțiuni, iar Tokyo primește sprijin din partea SUA

George Glass, care ocupă funcția de ambasador al SUA la Tokyo din aprilie, le-a declarat jurnaliștilor joi că președintele Donald Trump susține pe deplin cel mai apropiat aliat al Statelor Unite din regiune, în contextul în care retorica și amenințările din partea Beijingului s-au amplificat, informează Financial Times.

Sprijin ferm al SUA pentru Japonia

„Vreau doar să spun, direct din partea președintelui, din partea mea și a ambasadei, că suntem alături de premier. O sprijinim”, a spus Glass, reiterând mesajele publicate săptămâna aceasta pe rețelele sociale, pe măsură ce disputa a escaladat.

Declarațiile ambasadorului vin după aproape două săptămâni de tensiuni între cele mai mari două economii din Asia, timp în care China a transmis semnale că va bloca importurile de fructe de mare din Japonia, a anulat evenimente comune și i-a avertizat pe studenții și turiștii chinezi să nu călătorească în Japonia.

Disputa, declanșată de comentariile despre Taiwan

Disputa a pornit de la comentariile premierului Takaichi despre Taiwan, făcute la începutul acestei luni. În timpul unei sesiuni parlamentare din 7 noiembrie, premierul a afirmat că, teoretic, un atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Japoniei.

China, care revendică Taiwanul, a condamnat declarațiile drept o ingerință în afacerile sale interne și a spus că ele alimentează temeri legate de o eventuală revenire a militarismului japonez.

La scurt timp după comentariile lui Takaichi, consulul general al Chinei la Osaka a publicat pe platforma X un mesaj, ulterior șters, care părea să conțină o amenințare voalată la adresa premierului. „Dacă un gât murdar se întinde neinvitat, îl vom tăia fără ezitare”, a scris consulul general Xue Jian.

Întrebat de jurnaliști despre acea postare și despre rolul SUA în actuala dispută, Glass a declarat: „Vom semnala întotdeauna coerciția. Vom semnala întotdeauna intimidarea și comportamentul abuziv, iar acesta este un caz clasic de coerciție economică din partea Chinei”.

Ministerul chinez de Externe a anunțat joi că evenimente diplomatice, inclusiv o reuniune trilaterală a miniștrilor Culturii din China, Japonia și Coreea de Sud, vor fi suspendate, iar premierul Li Qiang, al doilea om în stat, nu se va întâlni cu Takaichi la summitul G20 din Africa de Sud, organizat în acest weekend.