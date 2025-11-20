China acuză Japonia că a „deteriorat grav” relația comercială pe fondul tensiunilor cauzate de comentariile premierului privind Taiwanul

Ministerul Comerțului de la Beijing a cerut premierului japonez retragerea comentariilor privind situația Taiwanului. He Yongqian, un purtător de cuvând al ministerului, a afirmat: „Remarcile evident eronate ale prim-ministrului Takaichi cu privire la Taiwan au subminat fundamental fundamentul politic al relațiilor China-Japonia și au afectat grav schimburile economice și comerciale bilaterale. Dacă partea japoneză persistă pe calea greșită, China va lua cu hotărâre măsurile necesare, iar toate consecințele vor fi suportate de Japonia”, joi, într-o conferință de presă.

China este al doilea cel mai mare partener de export al Japoniei, cu achiziții de aproximativ 125 de miliarde de dolari în 2024, în special echipamente industriale, semiconductori și automobile, astfel Japonia ar avea dificultăți majore în a găsi piețe alternative dacă Beijingul restricționează accesul produselor japoneze, întrucât, a treia piață ca mărime, Coreea de Sud, a importat doar 46 de miliarde de dolari anul trecut, notează Reuters.

He Yongqian a refuzat să confirme informațiile privind o posibilă interdicție totală a importurilor de fructe de mare din Japonia. În 2023, China a interzis toate importurile de fructe de mare japoneze după decizia Japoniei de a descărca apă tratată de la centrala nucleară Fukushima, în ciuda evaluării Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care a confirmat că procesul este sigur.

Statele Unite au reacționat, prin ambasadorul George Glass, care a transmis într-o postare pe platforma X că Washingtonul va sprijini Japonia, la fel ca în perioada embargoului din 2023.