Ucraina a lovit cu drone navale două petroliere ale „flotei fantomă” a Rusiei în Marea Neagră

Ucraina a atacat două petroliere folosite de Rusia pentru a exporta petrol și pentru a evita sancțiunile occidentale, cu drone marine Sea Baby în Marea Neagră, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU.

Operațiunea asupra așa-numitelor nave ale „flotei fantomă” a fost coordonată de SBU și marina ucraineană, a precizat oficialul sub condiția anonimatului.

Autoritățile turce au anunțat că exploziile au zguduit vineri două petroliere ale flotei fantomă, în apropierea strâmtorii Bosfor, provocând incendii pe nave, informează Reuters.

Ukrainian forces released videos of the operation against the two oilers Kairo and Virat in the Black Sea which tried to reach the Russian coast. The message is clear: If you are a shipowner trying to get Russian oil, expect that you will lose your whole ship. pic.twitter.com/Zg91DqbKmZ — (((Tendar))) (@Tendar) November 29, 2025

Echipele de salvare au intervenit pentru persoanele aflate la bord.

Oficialul SBU a menționat că ambele petroliere, identificate ca având numele Kairos și Virat, erau goale și se îndreptau spre portul Novorossiisk, un important terminal petrolier rusesc.

„Videoclipul (filmarea) arată că, după ce au fost lovite, ambele petroliere au suferit avarii critice și au fost efectiv scoase din funcțiune. Aceasta va da o lovitură semnificativă transportului de petrol rusesc”, a spus oficialul.

Nu a fost precizat momentul exact al loviturilor.

Ucraina a cerut constant măsuri internaționale mai dure pentru „flota fantomă” a Rusiei. Țata susținea că aceasta ajută Moscova să exporte cantități mari de petrol și să finanțeze războiul în Ucraina, în ciuda sancțiunilor din vest.