Viktor Orban nu exclude riscul izbucnirii unui război în Europa în 2026: „Forțele pro-război au avantajul”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține, într-un interviu pentru Magyar Nemzet, că la summitul UE de la Bruxelles, care a avut loc săptămâna trecută, au fost luate decizii care vizează mai degrabă escaladarea conflictului din Ucraina și intensificarea confruntării cu Rusia.

Întrebat dacă în urma discuțiilor de la summitul de la Bruxelles ne-am apropiat de pace sau ne îndepărtăm de ea, Viktor Orban a fost tranșant, spunând că ne-am apropiat de un conflict.

„Ne-am apropiat de război. Săptămâna trecută, la Bruxelles, tot ce am reușit să facem a fost să încetinim ritmul de derivă către război. Au fost unii care au vrut să accelereze acest proces până la viteza maximă, iar noi am reușit să-i blocăm. Cu toate acestea, procesul nu s-a oprit. Am împiedicat doar accelerarea lui. Astăzi, în Europa există din nou două tabere: tabăra pro-război și tabăra pro-pace. În acest moment, forțele pro-război au avantajul. Bruxelles vrea război, Ungaria vrea pace”, a spus Orban pentru Magyar Nemzet.

Premierul ungar a fost întrebat și dacă 2025 ar putea fi ultimul an de pace în Europa.

„Da, nu poate fi exclus”, a spus acesta.

În cadrul interviului, Orban a lansat din nou critici la adresa UE, spunând că economia Ungariei are de suferit și din cauza războiului, dar și din cauza declinului blocului comunitar.

„Economia maghiară suferă atât din cauza războiului, cât și din cauza declinului Uniunii Europene. Răspunsul UE la război, politica de sancțiuni a distrus industria europeană. Prețul energiei a devenit de două până la trei ori mai mare decât cel al concurenților noștri. Nu poți concura în aceste condiții. Cealaltă problemă este că Ungaria face parte dintr-o uniune în declin. Oricine face parte din ea se degradează odată cu ea. UE este atât necesară, cât și periculoasă pentru noi astăzi. Este necesară deoarece o parte semnificativă a exporturilor noastre se îndreaptă către această uniune. În același timp, este și periculoasă, deoarece dacă nu reușim să ne reorganizăm exporturile către alte regiuni în ascensiune, vom cădea odată cu ea”, a spus liderul de la Budapesta.