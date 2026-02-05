Doi mari producători europeni propun acordarea unui bonus pentru mașinile fabricate în UE

Într-un editorial comun publicat în ziarele Handelsblatt, Les Echos și Il Sole 24 Ore, CEO-ul Volkswagen, Oliver Blume, și CEO-ul Stellantis, Antonio Filosa, propun o strategie „Made in Europe”, menită să garanteze o concurență echitabilă, precum și creșterea producției și a investițiilor în interiorul UE.

UE ar trebui să implementeze un „bonus CO2” pentru vehiculele fabricate în Europa, ca modalitate de a proteja locurile de muncă și de a ajuta producătorii locali să îndeplinească țintele climatice, au afirmat directorii generali ai Stellantis și Volkswagen.

„Europa asistă la apariția unor noi rivalități geopolitice”, au scris Antonio Filosa și Oliver Blume. „Comerțul, tehnologia și capacitățile industriale sunt mobilizate mai mult ca oricând pentru a servi interesele naționale. Uniunea Europeană trebuie să-și aleagă rapid drumul”, au declarat ei.

Ei propun criterii „Made in Europe” pentru vehiculele înmatriculate în UE.

„Orice vehicul care îndeplineşte criteriile «Made in Europe» ar trebui să primească o etichetă specifică şi să fie eligibil pentru facilităţi, cum ar fi stimulente la cumpărare sau acces preferenţial la achiziţii publice”, au mai scris cei doi directori.

Comisia discută reguli de tip „Made in Europe”

Apelul celor doi directori vine în contextul în care, la Bruxelles, capătă tot mai multă greutate ideea unei „preferințe europene” pentru producția din UE.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a cerut luni introducerea unei astfel de abordări în piața unică, cu accent pe achizițiile publice, astfel încât produsele care includ componente „fabricate în Europa” să fie avantajate.

Propunerea, discutată de luni de zile atât în interiorul Comisiei, cât și între capitale, ar urma să favorizeze, în special în achizițiile publice, produsele care includ componente „fabricate în Europa”.

În viziunea lui Séjourné, regula ar trebui să devină un principiu: atunci când sunt folosiți bani publici europeni, aceștia să sprijine producția din UE și locurile de muncă „de calitate”.

Pe lângă criterii în achizițiile publice, planul ar introduce condiționări pentru companiile care beneficiază de sprijin public: ajutoare de stat, contracte publice sau alte finanțări. Acestea ar putea fi obligate să realizeze „o parte substanțială” din producție în interiorul UE.