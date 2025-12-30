Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru presupuse încălcări ale legii privind confidențialitatea

Disney a ajuns la o înțelegere cu Comisia Federală pentru Comerț din SUA în septembrie pentru a soluționa o anchetă privind colectarea datelor cu caracter personal ale copiilor, potrivit BBC.

FTC a susținut că, din cauza presupusei incapacități a Disney de a eticheta corect videoclipurile pentru copii, copiii au primit publicitate direcționată și li s-au colectat datele fără notificarea și consimțământul părinților.

Gigantul din industria divertismentului a fost de acord, de asemenea, să creeze un program pentru a respecta legile privind protecția datelor copiilor, a anunțat marți Departamentul de Justiție al SUA.

„Departamentul de Justiție este ferm dedicat asigurării faptului că părinții au un cuvânt de spus în modul în care sunt colectate și utilizate informațiile copiilor lor”, a declarat Brett Shumate, procuror general adjunct în cadrul diviziei civile a departamentului de justiție, într-un comunicat prin care a anunțat ordinul instanței federale.

Un purtător de cuvânt al Disney a confirmat că firma a fost de acord cu termenii anunțați inițial în septembrie.

Compania a menționat anterior că înțelegerea se limitează la distribuirea unei părți din conținutul său pe YouTube și nu implică platformele digitale deținute și operate de Disney.

Etichete pe videoclipurile destinate copiilor

În urma unei înțelegeri din 2019 între FTC și compania-mamă a YouTube, Google, YouTube a început să le solicite creatorilor de conținut să plaseze etichete pe videoclipurile încărcate care erau destinate copiilor.

Regula a avut scopul de a evita publicitatea direcționată și colectarea de date cu caracter personal privind conținutul destinat copiilor, lucru interzis în temeiul Legii privind protecția vieții private a copiilor online (COPPA) din 1998.

Legea impune creatorilor care creează conținut pentru copii sub 13 ani să notifice părinții și să obțină consimțământul acestora înainte de a colecta informații personale.