Șeful parcurilor tematice preia conducerea întregii companii Disney

Dana Walden, șeful Disney TV și streaming, considerat celălalt candidat principal pentru rolul de CEO, va deveni președinte și director de creație al companiei, potrivit CNN.

Disney a anunțat marți dimineață planul de succesiune, punând capăt anilor de speculații despre cine i-ar lua locul lui Iger, în vârstă de 74 de ani, în fruntea uneia dintre cele mai mari companii de divertisment din lume.

D’Amaro, în vârstă de 54 de ani, este al doilea șef de parcuri care a ajuns în funcția de conducere, după Bob Chapek, al cărui scurt mandat de CEO a întrerupt cele două perioade ale lui Iger la conducere.

Iger i-a predat mandatul lui Chapek în 2020, dar curând s-a întors împotriva succesorul său, provocând o luptă pentru putere în culise care s-a încheiat cu revenirea lui Iger ca CEO în 2022.

Acel capitol urât pentru impecabilul Disney a pus o presiune suplimentară asupra acestui proces de succesiune.

„Josh D’Amaro este un lider excepțional și persoana potrivită pentru a deveni următorul nostru CEO”, a declarat Iger într-un comunicat. „Are o apreciere instinctivă a mărcii Disney și o înțelegere profundă a ceea ce rezonează cu publicul nostru, combinate cu rigoarea și atenția la detalii necesare pentru a realiza unele dintre cele mai ambițioase proiecte ale noastre.”

„Capacitatea sa de a combina creativitatea cu excelența operațională este exemplară și sunt încântat pentru Josh și pentru companie”, a adăugat Iger.

Este deja bine cunoscut de fanii Disney

D’Amaro, care supraveghează Disney Experiences din 2020, este deja bine cunoscut de super-fanii Disney. El vizitează frecvent parcurile și îi prezintă pe membrii distribuției (denumirea Disney pentru angajați) pe rețelele de socializare.

Promovarea sa în funcția de CEO subliniază cât de importante au devenit parcurile tematice și croazierele pentru Disney.

Compania cheltuiește zeci de miliarde de dolari pentru a-și extinde parcurile și a construi mai multe nave, recunoscând cererea tot mai mare pentru experiențe față în față și considerând că atracțiile adâncesc afecțiunea clienților pentru brandul Disney în ansamblu.