Prima pagină » Știri externe » Șeful parcurilor tematice preia conducerea întregii companii Disney

Șeful parcurilor tematice preia conducerea întregii companii Disney

Josh D'Amaro, care conduce divizia de parcuri de mare succes a Disney, îl va succeda pe Bob Iger în funcția de director executiv al The Walt Disney Company luna viitoare.
Șeful parcurilor tematice preia conducerea întregii companii Disney
Sursa foto: Mediafax_Foto-ZUMA_Press_Hepta.
Laurentiu Marinov
04 feb. 2026, 11:25, Știri externe

Dana Walden, șeful Disney TV și streaming, considerat celălalt candidat principal pentru rolul de CEO, va deveni președinte și director de creație al companiei, potrivit CNN.

Disney a anunțat marți dimineață planul de succesiune, punând capăt anilor de speculații despre cine i-ar lua locul lui Iger, în vârstă de 74 de ani, în fruntea uneia dintre cele mai mari companii de divertisment din lume.

D’Amaro, în vârstă de 54 de ani, este al doilea șef de parcuri care a ajuns în funcția de conducere, după Bob Chapek, al cărui scurt mandat de CEO a întrerupt cele două perioade ale lui Iger la conducere.

Iger i-a predat mandatul lui Chapek în 2020, dar curând s-a întors împotriva succesorul său, provocând o luptă pentru putere în culise care s-a încheiat cu revenirea lui Iger ca CEO în 2022.

Acel capitol urât pentru impecabilul Disney a pus o presiune suplimentară asupra acestui proces de succesiune.

„Josh D’Amaro este un lider excepțional și persoana potrivită pentru a deveni următorul nostru CEO”, a declarat Iger într-un comunicat. „Are o apreciere instinctivă a mărcii Disney și o înțelegere profundă a ceea ce rezonează cu publicul nostru, combinate cu rigoarea și atenția la detalii necesare pentru a realiza unele dintre cele mai ambițioase proiecte ale noastre.”

„Capacitatea sa de a combina creativitatea cu excelența operațională este exemplară și sunt încântat pentru Josh și pentru companie”, a adăugat Iger.

Este deja bine cunoscut de fanii Disney

D’Amaro, care supraveghează Disney Experiences din 2020, este deja bine cunoscut de super-fanii Disney. El vizitează frecvent parcurile și îi prezintă pe membrii distribuției (denumirea Disney pentru angajați) pe rețelele de socializare.

Promovarea sa în funcția de CEO subliniază cât de importante au devenit parcurile tematice și croazierele pentru Disney.

Compania cheltuiește zeci de miliarde de dolari pentru a-și extinde parcurile și a construi mai multe nave, recunoscând cererea tot mai mare pentru experiențe față în față și considerând că atracțiile adâncesc afecțiunea clienților pentru brandul Disney în ansamblu.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor