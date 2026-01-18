Marile producții revin în cinematografe în 2026. Disney domină industria filmului

Considerată principalul barometru al industriei de film la nivel mondial, piața cinematografică nord-americană a crescut cu aproximativ 4% în 2025, ajungând la peste 9 miliarde de dolari. Potrivit datelor Comscore, citate de CNBC, Disney a fost studioul cu cele mai mari încasări din vânzarea de bilete în Statele Unite și Canada.

Trei studiouri conduc piața

Disney a obținut 2,49 miliarde de dolari din box office-ul intern, echivalentul a 27,5% din totalul pieței nord-americane, depășindu-și principalii rivali, Warner Bros. Discovery și Universal. Împreună, cele trei mari studiouri au concentrat aproape 70% din încasările realizate în cinematografele din SUA și Canada.

Warner Bros. Discovery a concentrat 21% din piață, urmat de Universal, cu 19,7%. Niciun alt studio nu a depășit pragul de un miliard de dolari sau o cotă de piață de peste 7%.

Francizele, în fruntea clasamentului

Disney și-a bazat succesul pe continuări și remake-uri ale unor filme deja populare. Patru dintre titlurile sale s-au aflat în top 10 al celor mai profitabile titluri ale anului, printre care „Lilo & Stitch”, „Zootopia 2”, „Fantastic Four: First Steps” și „Avatar: Fire and Ash”.

Cel mai profitabil film al anului 2025 a fost însă „A Minecraft Movie”, producție a Warner Bros., cu încasări de 424,1 milioane de dolari, urmat îndeaproape de „Lilo & Stitch”, care a adunat 423,8 milioane. Clasamentul este dominat aproape integral de continuări, remake-uri și adaptări ale unor branduri consacrate. Singurul titlu original din top 10 a fost „Sinners”, produs de Warner Bros.

Rămân favorite filmele cunoscute

Datele Comscore arată că modelul de succes bazat pe francize rămâne dominant. Nouă dintre cele zece filme cu cele mai mari încasări în 2025 au făcut parte din universuri cinematografice deja existente, confirmând apetitul publicului pentru branduri cunoscute.

Tendința continuă și în 2026, an în care Disney va lansa primul film Star Wars în cinematografe după 2019, intitulat „The Mandalorian and Grogu”, urmat de „Toy Story 5”, un remake live-action „Moana” și „Avengers: Doomsday”. Un nou film „Spider-Man” este programat, de asemenea, însă, potrivit acordului dintre Disney și Sony, cea mai mare parte a încasărilor din bilete va reveni studioului japonez.

Serii consacrate revin în 2026

Și alte mari studiouri pregătesc lansări importante în 2026. Warner Bros. va aduce pe ecrane „Supergirl” și „Dune: Part Three”. Universal mizează pe „Minions 3” și „The Super Mario Galaxy Movie”. Lionsgate pregătește „Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, iar Sony va lansa un nou film din seria „Jumanji”.

„Programul de lansări pentru 2026 este extrem de solid, cu francize de top și producții cu potențial mare”, a dezvăluit Shawn Robbins, analist la Fandango, platforma grupului NBCUniversal.