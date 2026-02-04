Prima pagină » Știri externe » Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armele nucleare

Miercuri, Papa Leon a îndemnat liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul tratat de control al armelor nucleare, New START, care limitează numărul de arme nucleare strategice desfășurate de fiecare țară.
Sursa foto: Mario Tomassetti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
04 feb. 2026, 12:52, Știri externe

Leon, primul papă american, a declarat în timpul audienței săptămânale de la Vatican că situația mondială actuală „ne impune să facem tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor”, scrie Reuters.

Tratatul, semnat în 2010, expiră joi. Președintele rus Vladimir Putin a propus în septembrie ca tratatul să fie prelungit informal cu încă un an, dar până miercuri, președintele american Donald Trump nu a răspuns.

„Fac un apel urgent să nu lăsăm acest instrument să expire”, a spus papa.

„Este mai urgent ca niciodată să înlocuim logica fricii și a neîncrederii cu o etică comună, capabilă să ghideze alegerile către binele comun”.

Expirarea tratatului New START ar marca sfârșitul a mai bine de jumătate de secol de restricții asupra armelor nucleare.

