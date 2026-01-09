Prima pagină » Știri externe » Papa Leon condamnă utilizarea forței militare în diplomație. Apel ferm pentru pace și dialog

Papa Leon condamnă utilizarea forței militare în diplomație. Apel ferm pentru pace și dialog

Papa Leon a condamnat ferm utilizarea forței militare de către statele care urmăresc atingerea unor obiective diplomatice, avertizând că această practică subminează pacea globală și slăbește rolul instituțiilor internaționale.
Papa Leon condamnă utilizarea forței militare în diplomație. Apel ferm pentru pace și dialog
Sursa foto: (EV) Simone Risoluti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
09 ian. 2026, 12:14, Știri externe

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs adresat diplomaților acreditați la Vatican, în care Suveranul Pontif a subliniat importanța dialogului, consensului și cooperării multilaterale, scrie Reuters.

În intervenția sa, Papa Leon, primul papă american, a atras atenția asupra faptului că slăbiciunea organizațiilor internaționale în fața conflictelor globale reprezintă „un motiv special de îngrijorare”.

Potrivit acestuia, incapacitatea acestor instituții de a media eficient crizele majore creează un vid periculos, exploatat de state care recurg la presiuni militare pentru a-și impune agenda diplomatică.

„Diplomația care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”, a declarat Papa Leon, criticând tendința tot mai frecventă de a rezolva disputele internaționale prin demonstrații de putere și intervenții armate.

Liderul Bisericii Catolice a reafirmat angajamentul Vaticanului pentru pace, dialog și reconciliere, subliniind că adevărata forță a diplomației constă în capacitatea de a uni, nu de a diviza. În final, Papa Leon a îndemnat comunitatea internațională să acționeze solidar pentru a preveni escaladarea conflictelor și pentru a proteja demnitatea umană.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Gandul
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Libertatea
„Dieta” Survivor 2026: Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci orez în fiecare zi
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor