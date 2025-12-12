Filmul de animație „Zootopia 2” depășește 1 miliard de dolari la box office

Până în prezent, filmul a înregistrat la box office încasări de 232,7 milioane de dolari în SUA și 753,4 milioane de dolari la nivel internațional, urmând să atingă oficial pragul de un miliard de dolari vineri.

Acesta este al treilea film din 2025 care ajunge la încasări de peste un miliard de dolari, după „Lilo & Stitch” (1,03 miliarde dolari) și animația chineză „Ne Zha 2” (1,9 miliarde dolari).

Totodată, este al 13-lea film animat din istorie care depășește această sumă, dintre care 10 sunt producții Disney.

„Toți cei de la Disney Animation și-au pus inima, sufletul și pasiunea în acest film, pentru a spune o poveste plină de bucurie, imaginație și atenție la detalii”, a declarat Jared Bush, CCO al Walt Disney Animation Studios, într-un comunicat oficial.

„Acest prag înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că arată că publicul vine la cinematograf pentru a trăi împreună experiența filmului. Și acesta este visul Zootopia devenit realitate”, a mai spus el.

Lansat la nouă ani după „Zootopia”, filmul a debutat înainte de Ziua Recunoștinței în SUA, înregistrând încasări de 158 milioane de dolari în SUA și 559 milioane la nivel global în weekendul prelungit. A marcat atunci al doilea cel mai bun debut de Ziua Recunoștinței din istorie și cel mai bun start pentru un film animat, fiind totodată a patra lansare globală ca încasări din toate timpurile.

Al doilea film din istorie la box office în China

„Zootopia 2” a avut succes și în China, cu încasări de 430 milioane de dolari, fiind al doilea cel mai mare film non-local din istoria țării, după „Avengers: Endgame”. Popularitatea filmului a fost susținută și de deschiderea parcului tematic Zootopia Land la Shanghai Disneyland.

Regizat de Jared Bush și Byron Howard, „Zootopia 2” urmărește aventurile iepuroaicei polițiste Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) și ale vulpii Nick Wilde (Jason Bateman), care se reunesc pentru a investiga un nou locuitor reptilian misterios (Ke Huy Quan). Succesul

„Zootopia 2” devine astfel cel mai mare succes animat Disney de la „Moana 2” (2024), care a atins 1,059 miliarde de dolari la nivel global.