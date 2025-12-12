CFR Cluj învinge Csikszereda, în deschiderea etapei a 20-a din Superliga. Cordea reușește hat-trick

Marius Serbanica (S), de la Unirea Slobozia, lupta pentru balon cu Andrei Cordea (D), de la CFR Cluj, in timpul meciului de fotbal din etapa a XVI-a a Superligii, disputat pe stadionul Clinceni, duminica, 9 noiembrie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Andrei Cordea, mijlocașul ofensiv al ardelenilor, a deschis scorul rapid, în minutul 6, apoi a mai punctat o dată imediat după pauză, în minutul 46.

Oaspeții au redus din diferență în minutul 71, prin Bodo.

Cordea a bifat al treilea său gol din meci în minutul 90+6, după o lovitură de pedeapsă transformată.

Penaltiul a fost acordat după ce Maks Juraj Celic de la Csikszereda a faultat în careu.

Echipa lui Daniel Pancu, aflată într-un sezon complicat, ajunge la 23 de puncte și rămâne pe locul 11, dar se apropie de zona de play-off, fiind la 6 puncte de locul 6.

Pentru Csikszereda, reprezintă a 10-a înfrângere din campionat și menține formația din Miercurea Ciuc pe poziția a 14-a, antepenultima, cu 16 puncte.