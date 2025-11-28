Meciul Rapid-FK Csikszereda deschide vineri etapa a 18-a a Superligii

Meciul FC Rapid – FK Csikszereda Miercurea Ciuc este programat vineri de la ora 20.30.

În 21 septembrie 2025, Rapid – FC Hermannstadt 1-2 a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni pe teren propriu în sezonul 2025-2026, în rest au cinci victorii și două rezultate de egalitate.

Ciucanii au luat patru puncte din cele șapte deplasări din ediția în curs, 0-0 cu UTA Arad și 2-0 cu FC Hermannstadt, arată LPF în avancronica partidei.

Meciul va fi special pentru Robert Ilyeș, care a jucat în tricoul giuleștenilor timp de cinci sezoane (2001-2006), fiind campion cu Rapid în ediția 2002-2003.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regular curent, pe 25 iulie 2025, FK Csikszereda – Rapid 0-2 (Jakub Hromada, Claudiu Petrila).

LPF notează că Alexandru Dobre a marcat 14 goluri în anul calendaristic 2025, ierarhie în care este depășit doar de Louis Munteanu (15 goluri).

Rapid se află pe prima poziție în clasament, cu 35 de puncte, în timp ce FK Csikszereda are 16 puncte, ocupând locul 14.