Prima pagină » Sport » Superliga. Farul Constanța învinge categoric Csikszereda, 3-0, în etapa 15 și se apropie de play-off

Superliga. Farul Constanța învinge categoric Csikszereda, 3-0, în etapa 15 și se apropie de play-off

Farul Constanța a obținut o victorie clară, 3-0 (2-0), luni seară, pe teren propiu, împotriva echipei Csikszereda, în etapa a 15-a a Superligii. Cu această victorie, „marinarii” ajung la egalitate de puncte cu Oțelul Galați și se apropie de zona play-off-ului.
Superliga. Farul Constanța învinge categoric Csikszereda, 3-0, în etapa 15 și se apropie de play-off
Sursă foto: Pexels
Petre Apostol
03 nov. 2025, 19:45, Sport

Golurile au fost marcate de Ionuț Vînă (14′), Grigoryan (40′) și Ișfan (70′, penalty). Prima parte a jocului a fost dominată de Farul, care a pus presiune constantă pe defensiva ciucanilor, rupând invincibilitatea acesteia, menținută din august.

În partea secundă, ritmul s-a mai domolit, însă Farul a profitat de un henț în careu comis de Paszka pentru a marca prin Ișfan de la punctul cu var.

Csikszereda nu a reușit să-și creeze ocazii importante și rămâne pe locul 14, cu 13 puncte.

Farul ajunge pe locul 7, cu 22 de puncte, la egalitate cu Oțelul, care are un golaveraj mai bun.