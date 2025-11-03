Superliga. Farul Constanța învinge categoric Csikszereda, 3-0, în etapa 15 și se apropie de play-off

Golurile au fost marcate de Ionuț Vînă (14′), Grigoryan (40′) și Ișfan (70′, penalty). Prima parte a jocului a fost dominată de Farul, care a pus presiune constantă pe defensiva ciucanilor, rupând invincibilitatea acesteia, menținută din august.

În partea secundă, ritmul s-a mai domolit, însă Farul a profitat de un henț în careu comis de Paszka pentru a marca prin Ișfan de la punctul cu var.

Csikszereda nu a reușit să-și creeze ocazii importante și rămâne pe locul 14, cu 13 puncte.

Farul ajunge pe locul 7, cu 22 de puncte, la egalitate cu Oțelul, care are un golaveraj mai bun.