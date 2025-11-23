Oțelul Galați remizează cu Farul Constanța, scor 2-2, în etapa a 17-a din Superliga de fotbal

Meciul de fotbal dintre Otelul Galati si Farul Constanta, din etapa a 17-a a Superligii, disputat pe stadionul Otelul din Galati, duminica, 23 noiembrie 2025. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Oțelul Galați a încheiat la egalitate jocul cu Farul Constanța, fiind a doua remiză consecutivă pentru gălățeni. Conrado (32’, penalty) și Nuno Pedro (51’) au înscris pentru Oțelul, în timp ce pentru „marinari” au marcat Ișfan (18’, penalty) și Jovan Markovic (86’).

Partida a început cu Oțelul mai ofensivă, însă Farul a deschis scorul încă din minutul 18, după o greșeală a lui Zivulic, fundașul dunărenilor comițând un henț, iar Ișfan transformând fără probleme. Egalarea a venit în minutul 32, când Vînă a comis și el un henț în careu, iar Conrado a transformat fără emoții de la punctul cu var.

După pauză, Oțelul a preluat din nou controlul jocului, Nuno Pedro marcând golul în minutul 51, care părea decisiv. Pe final, însă, Farul a forțat egalarea, iar Jovan Markovic a punctat în minutul 86 cu capul, stabilind scorul final.

În urma acestui rezultat, Farul rămâne în zona play-off-ului, pe locul 6, cu 26 de puncte, iar Oțelul Galați este imediat sub locurile de calificare, pe poziția a șaptea, cu 24 de puncte.