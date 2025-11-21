Meciul de fotbal dintre AFC Hermannstadt - AFK Csikszereda din etapa a XIII-a a Superligii, disputat pe stadionul Municipal Sibiu, luni, 20 octombrie 2025. In imagine: Robert Ilyes. OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO

Meciul dintre Csikszereda și Unirea Slobizia a oferit momente memorabile, inclusiv un gol marcat din propria jumătate de jucătorul oaspeților, Vlad Pop (’62), unul dintre cele mai rare reușite văzute în fotbalul românesc.

Anderson Ceara a deschis scorul pentru gazde în minutul 49, cu un șut din marginea careului direct în vinclu, iar Eppel a stabilit scorul final în minutul 75, după o pasă precisă a lui Paszka.

Ceața densă a complicat jocul, reducând vizibilitatea și făcând posesia mingii o provocare pentru ambele echipe.

În ciuda golului spectaculos al Sloboziei, echipa lui Prepeliță a suferit al șaselea eșec consecutiv în campionat.

În urma victoriei, Csikszereda urcă pe locul 13 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Unirea Slobozia rămâne pe locul 11, cu 18 puncte.

Clasament Superliga:

1. Rapid – 35 puncte

2. FC Botoșani – 32 puncte

3. Dinamo – 30 puncte

4. Universitatea Craiova – 29 puncte

5. FC Argeș – 27 puncte

6. Farul – 25 puncte

7. Oțelul Galați – 23 puncte

8. UTA – 22 puncte

9. FCSB – 20 puncte

10. U Cluj – 20 puncte

11. Unirea Slobozia – 18 puncte

12. CFR Cluj – 16 puncte

13. Csikszereda – 16 puncte

14. Petrolul – 15 puncte

15. Hermannstadt – 11 puncte

16. Metaloglobus – 7 puncte