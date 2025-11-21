Meciul dintre Csikszereda și Unirea Slobizia a oferit momente memorabile, inclusiv un gol marcat din propria jumătate de jucătorul oaspeților, Vlad Pop (’62), unul dintre cele mai rare reușite văzute în fotbalul românesc.
Anderson Ceara a deschis scorul pentru gazde în minutul 49, cu un șut din marginea careului direct în vinclu, iar Eppel a stabilit scorul final în minutul 75, după o pasă precisă a lui Paszka.
Ceața densă a complicat jocul, reducând vizibilitatea și făcând posesia mingii o provocare pentru ambele echipe.
În ciuda golului spectaculos al Sloboziei, echipa lui Prepeliță a suferit al șaselea eșec consecutiv în campionat.
În urma victoriei, Csikszereda urcă pe locul 13 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Unirea Slobozia rămâne pe locul 11, cu 18 puncte.
1. Rapid – 35 puncte
2. FC Botoșani – 32 puncte
3. Dinamo – 30 puncte
4. Universitatea Craiova – 29 puncte
5. FC Argeș – 27 puncte
6. Farul – 25 puncte
7. Oțelul Galați – 23 puncte
8. UTA – 22 puncte
9. FCSB – 20 puncte
10. U Cluj – 20 puncte
11. Unirea Slobozia – 18 puncte
12. CFR Cluj – 16 puncte
13. Csikszereda – 16 puncte
14. Petrolul – 15 puncte
15. Hermannstadt – 11 puncte
16. Metaloglobus – 7 puncte