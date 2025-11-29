Superliga de fotbal. FC Argeș a trecut fără emoții de CFR Cluj

Gazdele de la FC Argeș au trecut de CFR Cluj fără emoții obținând o victorie la scor, 3-0.

Ricardo Matos a deschis scorul în minutul 40 din penalti, iar Florin Borta a dublat avantajul în prelungirile primei reprize. Tunisianul Adel Bettaieb a făcut 3-0 în primul minut al reprizei secunde.

În urma acestui rezultat, argeșenii adună 30 de puncte și își consolidează locul 5 în clasament. Poziția asigură calificarea în play-off. CFR a rămas pe locul 11 având doar 19 puncte.

Tot sâmbătă, de la ora 20.45, se va disputa partida Dinamo București-Oțelul Galați. Meciul se va juca pe Arena Națională.

Vineri, în prima partidă a etapei a 18-a Rapid București a învins echipa pe Csikszereda M. Ciuc, scor 4-1.