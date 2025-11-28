Rapid învinge Csikszereda cu 4-1 pe stadionul Giulești

Rapid s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Csikszereda, într-un meci disputat vineri seara pe stadionul Giulești, și și-a consolidat primul loc.

Formația lui Costel Gâlcă a arătat o reacție puternică după înfrângerea usturătoare suferită etapa trecută în fața CFR-ului, scor 0-3.

Giuleștenii au deschis scorul devreme, în minutul 10, când Grameni a finalizat impecabil o pasă lungă trimisă de portarul Aioani.

Alex Dobre a dus scorul la 2-0 în minutul 27, după o fază excelentă creată de Petrila.

Oaspeții au redus diferența în minutul 39, prin Eppel, care a transformat un penalty acordat după intervenția VAR.

În repriza secundă, Rapid a controlat jocul și s-a desprins decisiv.

Petrila a marcat pentru 3-1 în minutul 82, iar Manea a stabilit scorul final, 4-1, cu o lovitură de cap în minutul 87.

Rapid a urcat pe primul loc în clasament poziție pe care nu o poate pierde în această etapă deoarece are cinci puncte în plus față de echipa de pe locul doi, FC Botoșani.