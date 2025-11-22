Cinci suporteri ai FC Petrolul Ploiești au intrat cu materiale pirotehnice la meciul cu FCSB

Jandarmeria București a transmis, sâmbătă seara, că la meciul de fotbal FC FCSB – FC Petrolul Ploiești, pe timpul accesului în Peluza Nord, cinci suporteri oaspeţi au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice.

Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, pe numele celor cinci suporteri.

„Pe această cale, atragem atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive”, transmite Jandarmeria Capitalei.

Meciul de fotbal FC FCSB – FC Petrolul Ploiești a început la ora 20.30. La ora transmiterii știrii, FCSB conduce cu 1-0, prin golul înscris în minutul 11 de Alexandru Stoian.