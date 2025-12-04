Prima pagină » Sport » Deținătoarea trofeului, CFR Cluj, joacă joi, în ultima zi a etapei a 2-a din grupe în Cupa României

Deținătoarea trofeului, CFR Cluj, joacă joi, în ultima zi a etapei a 2-a din grupe în Cupa României

Ultima zi a etapei a doua din faza grupelor din Cupa României la fotbal o aduce pe teren pe deținătoarea trofeului, CFR Cluj, dar și un meci cu tradiție în fotbalul românesc, FC Petrolul Ploiești primind vizita Universității Craiova.
Deținătoarea trofeului, CFR Cluj, joacă joi, în ultima zi a etapei a 2-a din grupe în Cupa României
Sursă foto: Flaviu Buboi / Mediafax Foto
Petre Apostol
04 dec. 2025, 07:26, Sport

CFR Cluj, învingătoare cu 4-0 în primul meci din grupe, evoluează pe terenul formației Metaloglobus. Partida este programată de la ora 18:30. Reprezintă ultimul meci al grupei A.

Confruntarea Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova închide etapa a 2-a din faza grupelor. Partida din grupa B este programată de la ora 21:00.

În primele meciuri ale zilei de joi se întâlnesc CS Sporting Liești – Metalul Buzău, ora 14:00, respectiv Sepsi OSK – Universitatea Cluj, ora 16:15. Ambele contează pentru grupa C.

Rezultatele înregistrate în primele două zile și clasamentele din acest moment sunt următoarele:

Grupa A

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1
Marcatori: R. Popa 90+4, Curescu (pen 74) / Ab. Stan 47

Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923 2-1
Marcatori: Moldoveanu 38, 53 / Petrila 21

Clasament Grupa A

1. Campionii FC Argeș – 6 pct (2j / 5-3)

2. CFR Cluj – 3 pct (1j / 4-0)

3. FC Rapid 1923 – 3 pct (2j / 5-2)

4. CSC Dumbrăvița – 3 pct (2j / 2-5)

5. Metaloglobus – 0 pct (1j / 2-3)

6. CSM Slatina – 0 pct (2j / 1-6)

Grupa B

CS Sănătatea – Gloria Bistrița 1-2
Marcatori: D. Paul 55 / V. Alexandru 43, Chukwu 48

UTA Arad – FCSB 3-0
Marcatori: Costache 54, M. Coman 60, Alomerovic 90+5

Clasament Grupa B

1. UTA Arad – 4 pct (2j / 4-1)

2. Universitatea Craiova – 3 pct (1j / 4-1)

3. FCSB – 3 pct (2j / 3-4)

4. Gloria Bistrița – 3 pct (2j / 3-4)

5. ACS Petrolul 52 – 1 pct (1j / 1-1)

6. CS Sănătatea – 0 pct (2j / 2-6)

Grupa C

AFK Csíkszereda – Oțelul Galați 1-2
Marcatori: Eppel 76 / Chira 38, Bordun 90+6

Clasament Grupa C

1. Oțelul Galați – 4 pct (2j / 5-4)

2. U Cluj – 3 pct (1j / 2-1)

3. Sporting Liești – 1 pct (1j / 3-3)

4. Sepsi OSK – 1 pct (1j / 0-0)

5. AFK Csikszereda – 1 pct (2j / 1-2)

6. Metalul Buzău – 0 pct (1j / 1-2)

Grupa D

CS Dinamo București – Concordia Chiajna 0-3
Marcatori: I. Pop 26, Fabinho 81, Gîrbiță 90

FC Botoșani – AFC Hermannstadt 1-3
Marcatori: E. Lopez 10 / Oroian 24, Gjorgjievski 52, Buș 78

Farul Constanța – Dinamo 1948 0-0

Clasament Grupa D

1. FC Hermannstadt – 6 pct (2j / 4-1)

2. Dinamo 1948 – 4 pct (2j / 3-1)

3. Concordia Chiajna – 3 pct (2j / 3-1)

4. Farul Constanța – 2 pct (2j / 1-1)

5. FC Botoșani – 1 pct (2j / 2-4)

6. CS Dinamo București – 0 pct (2j / 1-6)

Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius din cauza unui nou incident cu baloane suspecte / Lituanienii acuză un război hibrid al Belarusului
G4media
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi
Gandul
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor