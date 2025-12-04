Deținătoarea trofeului, CFR Cluj, joacă joi, în ultima zi a etapei a 2-a din grupe în Cupa României

CFR Cluj, învingătoare cu 4-0 în primul meci din grupe, evoluează pe terenul formației Metaloglobus. Partida este programată de la ora 18:30. Reprezintă ultimul meci al grupei A.
Confruntarea Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova închide etapa a 2-a din faza grupelor. Partida din grupa B este programată de la ora 21:00.
În primele meciuri ale zilei de joi se întâlnesc CS Sporting Liești – Metalul Buzău, ora 14:00, respectiv Sepsi OSK – Universitatea Cluj, ora 16:15. Ambele contează pentru grupa C.
Grupa A
CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1
Marcatori: R. Popa 90+4, Curescu (pen 74) / Ab. Stan 47
Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923 2-1
Marcatori: Moldoveanu 38, 53 / Petrila 21
Clasament Grupa A
1. Campionii FC Argeș – 6 pct (2j / 5-3)
2. CFR Cluj – 3 pct (1j / 4-0)
3. FC Rapid 1923 – 3 pct (2j / 5-2)
4. CSC Dumbrăvița – 3 pct (2j / 2-5)
5. Metaloglobus – 0 pct (1j / 2-3)
6. CSM Slatina – 0 pct (2j / 1-6)
Grupa B
CS Sănătatea – Gloria Bistrița 1-2
Marcatori: D. Paul 55 / V. Alexandru 43, Chukwu 48
UTA Arad – FCSB 3-0
Marcatori: Costache 54, M. Coman 60, Alomerovic 90+5
Clasament Grupa B
1. UTA Arad – 4 pct (2j / 4-1)
2. Universitatea Craiova – 3 pct (1j / 4-1)
3. FCSB – 3 pct (2j / 3-4)
4. Gloria Bistrița – 3 pct (2j / 3-4)
5. ACS Petrolul 52 – 1 pct (1j / 1-1)
6. CS Sănătatea – 0 pct (2j / 2-6)
Grupa C
AFK Csíkszereda – Oțelul Galați 1-2
Marcatori: Eppel 76 / Chira 38, Bordun 90+6
Clasament Grupa C
1. Oțelul Galați – 4 pct (2j / 5-4)
2. U Cluj – 3 pct (1j / 2-1)
3. Sporting Liești – 1 pct (1j / 3-3)
4. Sepsi OSK – 1 pct (1j / 0-0)
5. AFK Csikszereda – 1 pct (2j / 1-2)
6. Metalul Buzău – 0 pct (1j / 1-2)
Grupa D
CS Dinamo București – Concordia Chiajna 0-3
Marcatori: I. Pop 26, Fabinho 81, Gîrbiță 90
FC Botoșani – AFC Hermannstadt 1-3
Marcatori: E. Lopez 10 / Oroian 24, Gjorgjievski 52, Buș 78
Farul Constanța – Dinamo 1948 0-0
Clasament Grupa D
1. FC Hermannstadt – 6 pct (2j / 4-1)
2. Dinamo 1948 – 4 pct (2j / 3-1)
3. Concordia Chiajna – 3 pct (2j / 3-1)
4. Farul Constanța – 2 pct (2j / 1-1)
5. FC Botoșani – 1 pct (2j / 2-4)
6. CS Dinamo București – 0 pct (2j / 1-6)