Deținătoarea trofeului, CFR Cluj, joacă joi, în ultima zi a etapei a 2-a din grupe în Cupa României

CFR Cluj, învingătoare cu 4-0 în primul meci din grupe, evoluează pe terenul formației Metaloglobus. Partida este programată de la ora 18:30. Reprezintă ultimul meci al grupei A.

Confruntarea Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova închide etapa a 2-a din faza grupelor. Partida din grupa B este programată de la ora 21:00.

În primele meciuri ale zilei de joi se întâlnesc CS Sporting Liești – Metalul Buzău, ora 14:00, respectiv Sepsi OSK – Universitatea Cluj, ora 16:15. Ambele contează pentru grupa C.

Rezultatele înregistrate în primele două zile și clasamentele din acest moment sunt următoarele:

Grupa A

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1

Marcatori: R. Popa 90+4, Curescu (pen 74) / Ab. Stan 47

Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923 2-1

Marcatori: Moldoveanu 38, 53 / Petrila 21

Clasament Grupa A

1. Campionii FC Argeș – 6 pct (2j / 5-3)

2. CFR Cluj – 3 pct (1j / 4-0)

3. FC Rapid 1923 – 3 pct (2j / 5-2)

4. CSC Dumbrăvița – 3 pct (2j / 2-5)

5. Metaloglobus – 0 pct (1j / 2-3)

6. CSM Slatina – 0 pct (2j / 1-6)

Grupa B

CS Sănătatea – Gloria Bistrița 1-2

Marcatori: D. Paul 55 / V. Alexandru 43, Chukwu 48

UTA Arad – FCSB 3-0

Marcatori: Costache 54, M. Coman 60, Alomerovic 90+5

Clasament Grupa B

1. UTA Arad – 4 pct (2j / 4-1)

2. Universitatea Craiova – 3 pct (1j / 4-1)

3. FCSB – 3 pct (2j / 3-4)

4. Gloria Bistrița – 3 pct (2j / 3-4)

5. ACS Petrolul 52 – 1 pct (1j / 1-1)

6. CS Sănătatea – 0 pct (2j / 2-6)

Grupa C

AFK Csíkszereda – Oțelul Galați 1-2

Marcatori: Eppel 76 / Chira 38, Bordun 90+6

Clasament Grupa C

1. Oțelul Galați – 4 pct (2j / 5-4)

2. U Cluj – 3 pct (1j / 2-1)

3. Sporting Liești – 1 pct (1j / 3-3)

4. Sepsi OSK – 1 pct (1j / 0-0)

5. AFK Csikszereda – 1 pct (2j / 1-2)

6. Metalul Buzău – 0 pct (1j / 1-2)

Grupa D

CS Dinamo București – Concordia Chiajna 0-3

Marcatori: I. Pop 26, Fabinho 81, Gîrbiță 90

FC Botoșani – AFC Hermannstadt 1-3

Marcatori: E. Lopez 10 / Oroian 24, Gjorgjievski 52, Buș 78

Farul Constanța – Dinamo 1948 0-0

Clasament Grupa D

1. FC Hermannstadt – 6 pct (2j / 4-1)

2. Dinamo 1948 – 4 pct (2j / 3-1)

3. Concordia Chiajna – 3 pct (2j / 3-1)

4. Farul Constanța – 2 pct (2j / 1-1)

5. FC Botoșani – 1 pct (2j / 2-4)

6. CS Dinamo București – 0 pct (2j / 1-6)