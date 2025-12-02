România, învinsă de Franța la Cupa Mondială de Tenis de masă pentru echipe mixte

Perechea de dublu mixt Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu a pierdut primul meci al disputei din Cupa Mondială de tenis de masă, însă tricolorii au reacționat prompt. Adina Diaconu a egalat la 3-3 după un meci de simplu excelent, controlat clar după primul set.

După eșecul lui Eduard Ionescu în fața lui Felix Lebrun (0-3), România a revenit din nou: Elizabeta Samara și Bernadette Szocs au făcut un dublu feminin impecabil, câștigat cu 3-0, aducând scorul la egalitate.

Meciul decisiv a fost cel de dublu masculin. Darius Movileanu și Eduard Ionescu au avut șanse importante în primul set, pe care l-au condus, însă frații Felix și Alexis Lebrun au întors situația și s-au impus cu 2-0, aducând victoria Franței.

Rezultatele duelului România – Franța 6-8, Cupa Mondială de Tenis de masă:

Szocs/Ionescu – Alexis Lebrun/Jia Nan Yuan 1-2 (5-11, 12-14, 11-7)

Adina Diaconu – Prithika Pavade 2-1 (11-13, 11-7, 11-8)

Eduard Ionescu – Felix Lebrun 0-3 (9-11, 4-11, 4-11)

Samara/Szocs – Yuan/Pavade 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)

Movileanu/Ionescu – Felix Lebrun/Alexis Lebrun 0-2 (13-15, 3-11)

Clasament final al grupei

1. Germania – 6 puncte

2. Franța – 5 puncte

3. România – 4 puncte

4. Brazilia – 3 puncte

Tricolorii au încheiat grupa pe locul al treilea, după ce au pierdut cu Germania (5-8) și au învins Brazilia (8-2), ratând, astfel, să avanseze în faza secundă a competiției, la care au acces primele două clasate din grupe.