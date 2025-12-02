Prima pagină » Sport » România, învinsă de Franța la Cupa Mondială de Tenis de masă pentru echipe mixte

România, învinsă de Franța la Cupa Mondială de Tenis de masă pentru echipe mixte

Selecționata de tenis de masă a României a cedat la limită meciul cu Franța, scor 6-8, disputat marți dimineață, la Sichuan Gymnasium, din China, în ultimul meci din grupă de la Cupa Mondială pentru echipe mixte, întâlnire decisivă pentru calificarea în faza a doua.
Bernadette Szocs of Roumanie During the 8th WTT Champion Montpellier Final on October 30, 2025 at ARENA Sud de France Montpellier, France. Photo by Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
02 dec. 2025, 08:53, Sport

Perechea de dublu mixt Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu a pierdut primul meci al disputei din Cupa Mondială de tenis de masă, însă tricolorii au reacționat prompt. Adina Diaconu a egalat la 3-3 după un meci de simplu excelent, controlat clar după primul set.

După eșecul lui Eduard Ionescu în fața lui Felix Lebrun (0-3), România a revenit din nou: Elizabeta Samara și Bernadette Szocs au făcut un dublu feminin impecabil, câștigat cu 3-0, aducând scorul la egalitate.

Meciul decisiv a fost cel de dublu masculin. Darius Movileanu și Eduard Ionescu au avut șanse importante în primul set, pe care l-au condus, însă frații Felix și Alexis Lebrun au întors situația și s-au impus cu 2-0, aducând victoria Franței.

Rezultatele duelului România – Franța 6-8, Cupa Mondială de Tenis de masă:

Szocs/Ionescu – Alexis Lebrun/Jia Nan Yuan 1-2 (5-11, 12-14, 11-7)

Adina Diaconu – Prithika Pavade 2-1 (11-13, 11-7, 11-8)

Eduard Ionescu – Felix Lebrun 0-3 (9-11, 4-11, 4-11)

Samara/Szocs – Yuan/Pavade 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)

Movileanu/Ionescu – Felix Lebrun/Alexis Lebrun 0-2 (13-15, 3-11)

Clasament final al grupei

1. Germania – 6 puncte

2. Franța – 5 puncte

3. România – 4 puncte

4. Brazilia – 3 puncte

Tricolorii au încheiat grupa pe locul al treilea, după ce au pierdut cu Germania (5-8) și au învins Brazilia (8-2), ratând, astfel, să avanseze în faza secundă a competiției, la care au acces primele două clasate din grupe.

