Fotbalistul englez Harry Maguire, condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare în Grecia, în cazul unui incident petrecut în 2020

Potrivit deciziei instanței, internaționalul englez a fost găsit vinovat pentru agresiune ușoară, opunere la arestare și tentativă de mituire, fiind condamnat pentru toate cele trei capete de acuzare, notează Sky Sports.

După un proces care s-a întins pe parcursul a șase ani, un complet de judecători a confirmat verdictul de vinovăție.

Maguire nu mai poate ataca hotărârea pe fond, însă avocații săi pot invoca aspecte de drept în fața unei instanțe superioare.

Judecătorii au redus pedeapsa inițială și au stabilit o condamnare de 15 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, precum și o amendă de 1.500 de euro.

Incidentul din 2020

Maguire, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în august 2020, în timpul unei vacanțe în Mykonos, după un conflict cu poliția. El a fost acuzat de agresiune, opunere la arestare și tentativă de mituire.

Fotbalistul a susținut în mod constant că este nevinovat.

În declarațiile făcute la momentul respectiv, Maguire a afirmat că nu a știut că persoanele implicate erau polițiști și că s-a temut pentru siguranța sa și a familiei sale.

El a negat că ar fi lovit pe cineva și a explicat că gesturile interpretate drept opunere la arestare au avut loc în contextul în care credea că este victima unei agresiuni.