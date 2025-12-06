Superliga: FC Argeș câștigă cu 2-0 pe terenul celor de la Csikszereda

Scorul a fost deschis în minutul 38. Adel Bettaieb a șutat de la aproximativ 12 metri, iar mingea a fost deviată de fundașul Szilard Veres în propria poartă.

Avantajul oaspeţilor a fost majorat în minutul 76 de Ricardo Matos, care a înscris după o acțiune personală de excepție.

În minutul 89, FC Argeș a primit un penalty, însă Caio Ferreira a executat slab, iar Eduard Pap a apărat fără probleme.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ajunge la 33 de puncte după 19 etape și este pe locul 5 în clasament. Csikszereda rămâne cu 16 puncte și ocupă poziția a 14-a.

Echipele de start

FK Csikszereda: Pap – Bloj, Palmeș, Csuros, Ferenczi – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bakos – Eppel

Rezerve: M. Simon, Kajan, Bencze, Celic, Kelemen, Noveli, Andrezly, Bodo, Szabo, Toth, Gergely, Szalay

Antrenor: Robert Ilyes

FC Argeș: Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Rață, Pîrvu – Moldoveanu, Matos, Bettaieb

Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Garutti, Orozco, Seto, R. Popescu, Blagaic, Rădescu, Tchassem, Caio, Manole

Antrenor: Bogdan Andone