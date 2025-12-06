Prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca de 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj

Cunoscuta canotoare Ancuța Bodnar a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, unde a fost premiată, alături de colegele din barca de 8+1 a României, pentru performanțele obținute în acest an.

Cu acest prilej, Ancuța Bodnar le-a transmis fanilor că nu intenționează să își încheie curând cariera sportivă, deși deși în urmă cu un an sau doi lua în calcul o retragere, relatează ProSport.

În prezent, sportiva spune că își dorește să continue.

Ancuța Bodnar a anunțat ce vrea de la 2026

Componentele bărcii feminine de 8+1, cunoscută drept „barca regină a României”, au fost premiate așa cum se cuvine în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025, după ce a obținut o clasare pe treapta a doua a podiumului la Campionatul Mondial Shanghai 2025.

În afara Ancuțăi Bodnar, la această performanță deosebită au mai pus umărul Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și „cârmaciul” Victoria Petreanu.

„Îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătoasă și să progresez din ce în ce mai mult. Nu mă opresc aici. (n.r. Ai stabilit o dată pentru când vei termina cu canotajul?) Dacă m-ați fi întrebat anul trecut în luna mai sau acum doi ani, nici nu mai știu exact, da, spuneam că o să plec, dar în acest moment spun că voi mai continua. Nu am încă data fixată”, a declarat Ancuța Bodnar, prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

A renunțat la gândurile de retragere și vrea un 2026 mai bun decât 2025

Ancuța Bodnar nu doar că este decisă să își continue cariera sportivă, ci își propune ca în 2026 să obțină rezultate chiar mai bune decât cele din anul care se încheie.

„A fost un an extraordinar de greu, dar și de frumos, în același timp. Mă bucur foarte mult că l-am încheiat cu bine, cu două medalii de aur la Campionatul Mondial de la Shanghai, din luna septembrie. Îmi doresc ca anul 2026 să fie și mai bun decât cel precedent și să obțin medalii de aur”, a mai spus Ancuța Bodnar.

La Gala Mari Sportivi ProSport 2025, premiul pentru „Sportivul anului” i-a fost acordat înotătorului David Popovici. Evenimentul, găzduit de Clubul Diplomaților, a reunit unele dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc.