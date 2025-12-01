Prima pagină » Sport » David Popovici, desemnat sportivul anului la Gala Mari Sportivi ProSport: „A fost de departe cel mai greu an!”

David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv român al anului de către ProSport, iar înotătorul a ținut să le mulțumească tuturor celor care îl susțin constant.
01 dec. 2025, 19:51, Sport

David Popovici a rostit un discurs emoționant la Gala Mari Sportivi ProSport, menționându-și cu emoție și părinții după primirea premiului.

Popovici i-a felicitat și pe ceilalți sportivi care au adus rezultate notabile pentru România, mai ales la ultima ediție a Jocurilor Olimpice.

David Popovici, sportivul anului la Gala ProSport 2025: „Mulțumiri tuturor celor care au stat în spatele meu!”

„Mulțumiri ProSport pentru premiu! Mulțumiri tuturor celor care au stat în spatele meu. Suntem o echipă numeroasă. De la părinți până la toată lumea din staff. Aș vrea să-i mai felicit de asemenea pe toți ceilalți sportivi și pe toți oamenii din staff. Și pe toți oamenii din această sală care fac parte din viața sportivilor, fără de care nouă ne-ar fi mult mai dificil”, a spus David Popovici.

David Popovici: „A fost de departe cel mai greu an!”

Pe final de an, David Popovici a recunoscut că a avut parte de un an extrem de greu, dar care a culminat cu prestațiile de excepție de la Paris.

„Credeam că e numai lapte și miere, iar după ce câștigi viața devine roz. Și totul e bine și frumos! A fost de departe cel mai greu an al meu pe orice plan. E foarte important să te ridici atunci când cazi la pământ, să te scuturi de praf. M-am regăsit în asta! A fost din nou un an foarte dificil, în care am evoluat extrem de mult. Am triumfat eu cu mine! Mă simt foarte mândru să spun că am triumfat și am trecut peste momentele grele. Mi-ar fi plăcut să ne pregătească cineva și pentru momentele atribuite succesului, despre care nu vorbește suficientă lume”, a completat marele campion al României, cu gândul deja la ceea ce îl așteaptă în 2026.

Mesaj de Ziua Națională

David Popovici a avut și un mesaj de suflet de Ziua Națională.

„La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris David Popovici pe Facebook, unde a publicat și o fotografie în care ține în mâini tricolorul.

David Popovici și alți sportivi uriași vor putea fi văzuți în Gala Mari Sportivi ProSport, într-o ediție eveniment care va începe de la ora 20:00.

