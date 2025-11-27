Mihai Covaliu: 2025, un an de oportunități și medalii pentru sportul românesc

Fostul campion olimpic, mondial şi european la scrimă a precizat că 2025 a fost important și din punct de vedere organizatoric, țara noastră fiind gazdă a unor competiții importante la nivel de juniori, scrie ProSport.

„Un an interesant”

După o pauză de 72 de ani, în România, la Cluj Napoca, are loc Campionatul Mondial la tenis de masă (la juniori). De asemenea, la Otopeni, s-au desfășurat Campionatele Mondiale de înot pentru juniori.

„Primul an după Jocurile Olimpice este de căutări, testări, un an de a face planuri pentru viitor. Anul acesta chiar a fost unul în care s-au făcut planuri pentru viitor și s-au câștigat medalii, care sunt importante pentru că ele îți confirmă un anumit statut, valoarea pe care o ai. 2025 e un an, hai să-l numim interesant. Unul pe care dacă știm cum să-l valorificăm în cheia asta a începutului de ciclu olimpic, unde avem confirmări ale unor sportivi care au făcut performanță la Jocurile Olimpice de la Paris și pe de altă parte ne uităm la juniorii care vin din spate și promit pentru 2028 (n.red. – următoarele JO), e foarte bun”, a declarat Mihai Covaliu, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

Mihai Covaliu: „Asta e cheia succesului”

Mihai Covaliu, 48 de ani, este la al treilea mandat ca președinte COSR. „Aș mai vrea să adaug că este un an în care am organizat competiții foarte importante. Acum la Cluj Napoca se organizează un Campionat Mondial de Juniori, după 72 de ani se oragnizează în România. Federația de Natație, la fel. A organizat un Campionat Mondial de Juniori la București. Sunt lucruri foarte importante și aduc substanță domeniului respectiv.

Merg mână în mână cu performanța sportivă și managerială. Aceste competiții au mai multe plusuri, pentru organizare, arătăm că România paote organiza competiții de mare nivel, românii îi pot vedea pe români la ei acasă, un lucru extraordinar care crește încrederea, aduce copiii la sport, în săli, în bazine. Toate aceste lucruri sunt importante în tot acest concept care se cheamă sport. Sunt bucuros că organizați această gală în fiecare an. Noi avem un parteneriat de succes, ProSport și COSR. Asta e cheia succesului. Vă felicit și vă mulțumesc”, a mai spus Mihai Covaliu.