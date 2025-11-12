David Popovici va găzdui prima ediție internațională a evenimentului demonstrativ de înot „Sprint With The Stars”

Competiția este una cu format unic în lume, reunind tineri înotători și staruri internaționale ale bazinului într-o zi de întreceri și finale demonstrative, potrivit organizatorilor.

Gazda ediției 2026 va fi David Popovici, campion olimpic și dublu campion mondial, care a participat pentru prima oară la „Sprint With The Stars”, în 2023, la Londra.

„Sprint With The Stars ajunge în premieră în România! (…) abia aștept să ne vedem și să înotăm împreună”, a declarat Popovici, miercuri, pe rețelele de socializare.

Evenimentul este organizat de realizatorii „Sprint With The Stars”, concept inițiat în Marea Britanie, în parteneriat cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, iar participarea este deschisă înotătorilor de toate vârstele – de la 9 ani până la seniori (15 ani și peste).

Programul include două sesiuni de calificări și finalele, în care cei mai buni nouă sportivi din fiecare categorie de vârstă vor înota alături de o vedetă internațională – starul ocupând culoarul 4. Timpul acestuia nu va fi oficial, însă întrecerea are un scop demonstrativ.

Întrecerile vor cuprinde patru probe de sprint – 50 m liber, spate, fluture și bras, atât la masculin cât și la feminin.

Înscrierile sunt deschise până la 4 ianuarie 2026, prin platforma swimming.events. Taxa de participare este de 25 de euro per probă, iar competiția se desfășoară sub regulamentele Federației Române de Natație.

Vor fi acceptați înotători legitimați ai cluburilor afiliate la federațiile membre World Aquatics, iar timpii de înscriere trebuie să se încadreze între limitele de calificare publicate de organizatori.

Competiția respectă toate regulamentele de siguranță, protecție a datelor și egalitate de șanse, inclusiv pentru sportivii para-swimming, care vor concura în cadrul aceleiași structuri de evenimente.