Sănătate după 60 de ani: nici mersul pe jos, nici înotul nu sunt cele mai bune activități

Activități pentru sănătate: Yoga nu necesită niciun fel de experiență anterioară, nici condiții fizice excesive. Singurul material necesar este o saltea. Este un exercițiu care respectă forța și flexibilitatea întregului corp. Menține echilibrul și ajută la calmarea minții.

Această activitate trebuie să fie adaptată calităților persoanelor cu vârsta peste 60 de ani.

Procesul natural de îmbătrânire implică o serie de schimbări profunde. Acestea includ pierderea masei musculare, a densității osoase și o capacitate redusă de a menține echilibrul, cu riscul de cădere.

Probleme după vârsta de 60 de ani

La aceste afecțiuni se adaugă altele, cum ar fi oboseala crescută, tulburări de somn și dureri articulare recurente. Apar și modificări ale tensiunii arteriale și o vulnerabilitate crescută la boli cum ar fi hipertensiunea sau diabetul. Alte persoane pot experimenta, de asemenea, o încetinire cognitivă, pierderi de memorie, anxietate și o stare de spirit depresivă.

Din toate aceste motive, yoga devine una dintre cele mai recomandate activități. Constă în realizarea de posturi simple, exerciții de respirație și tehnici de relaxare. În plus, poate fi practicată cu ușurință aproape oriunde.

Beneficiile yoga pentru persoanele peste 60 de ani

Yoga permite creșterea flexibilității care se pierde de obicei odată cu trecerea anilor. Facilitează efectuarea mișcărilor simple de zi cu zi. Reduce durerea asociată cu artroza. Contribuie totodată la menținerea elasticității țesuturilor.

Yoga combate pierderea masei musculare, îmbunătățește flexibilitatea și ajută la reducerea anxietății. Toate aceste beneficii sunt esențiale pentru persoanele peste 60 de ani.

Activități pentru sănătate: Cum să începi să practici yoga

Ideal este să încorporezi yoga în rutina ta treptat. Este recomandabil să consulți medicul dacă suferi de vreo afecțiune cronică, ai suferit o intervenție chirurgicală sau ai dureri persistente.

Este indicat să începi cu exerciții simple. Pe cât posibil, urmează cursuri adaptate persoanelor în vârstă.