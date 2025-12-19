Zeci de zboruri anulate în una dintre cele mai vizitate țări din lume, în urma unor inundații severe

Ploile torențiale au inundat rapid principalele metropole, forțând compania Emirates să anuleze 13 zboruri doar de pe aeroportul din Dubai.

Locuitorii din statele Golfului au fost treziți în cursul nopții de tunete asurzitoare și descărcări electrice constante, care au prevestit haosul de a doua zi.

În Sharjah, un emirat vecin puternic afectat, străzile principale au fost complet acoperite de ape vineri dimineață, potrivit Le Figaro.

Oamenii au fost surprinși traversând bulevardele desculți, cu pantalonii suflecați, în timp ce vehiculele de mici dimensiuni erau aproape înghițite de nivelul ridicat al apei.

Scenele dramatice au reactivat trauma din aprilie 2024, când Emiratele au fost lovite de precipitații record care au paralizat cel mai tranzitat aeroport din lume și au dus la anularea a peste 2.000 de curse aeriene.

În prezent, panourile de plecări ale Aeroportului Internațional Dubai sunt marcate de întârzieri masive.

Un purtător de cuvânt al instituției a confirmat situația critică, punând totul pe seama „condițiilor meteorologice extrem de nefavorabile”.

Încă de joi, poliția din Dubai a emis o alertă prin care le cerea locuitorilor să nu își părăsească locuințele decât în caz de „necesitate absolută”. În acest moment, zeci de autospeciale de pompare sunt mobilizate pe teren pentru a degaja arterele rutiere blocate.

Centrul Național de Meteorologie (NCM) menține avertizarea de precipitații pentru întregul teritoriu, inclusiv pentru capitala Abu Dhabi.

Autoritățile sunt în alertă maximă, amintind că inundațiile similare de anul trecut s-au soldat cu patru victime și au blocat activitatea economică timp de câteva zile.