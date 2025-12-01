Ușa de un milion de dolari: unde se află noul teritoriu al luxului British Airways?

Compania aeriană britanică încearcă să lase în urmă un an dificil pentru relația sa cu clienții și să revină în liga mare a luxului. Primul semn al acestei schimbări este inaugurarea unui salon exclusivist complet nou, accesibil prin ceea ce British Airways (BA) numește, cu o doză de mândrie, „ușa de un milion de dolari”.

Nu este vorba despre prețul real al ușii, ci despre exclusivitatea pe care o reprezintă. Ea oferă acces doar pasagerilor de la clasa întâi și membrilor de top ai programului de loialitate, Gold Guest List, adică cei mai privilegiați clienți ai British Airways.

Ușa exclusivității absolute

Această ușă deschide drumul către noul lounge BA din Dubai, unul dintre primele realizate în cadrul programului de investiții de 7 miliarde de lire sterline. În opinia specialiștilor în călătorii, spațiul este o schimbare radicală de direcție.

Paleta de culori este „la ani lumină distanță de tonurile plictisitoare” ale lounge-urilor tradiționale britanice. Revin albastrul și roșul caracteristice, puse în valoare de marmură albă și lemn cald.

Între rafinament și imperfecțiuni

Britanicii au adus și influențe locale subtile: arcade decorative arabe și panouri din sticlă profilată. Dar„unele detalii sunt în mod unic britanice”. Printre acestea, pernele inspirate de tapițeria metroului londonez sau reintroducerea logo-ului Speedbird, reinterpretat modern.

Lounge-ul include și zone de lucru bine separate, tocmai pentru a evita momentele neplăcute provocate de câte „un utilizator de Zoom care acaparează încăperea”.

Dotările au fost mult îmbunătățite. Totuși, experiența nu este perfectă. „Presiunea apei ar face de rușine o pensiune modestă”, notează The Telegraph. Iar „lipsa luminii naturale rămâne punctul slab al spațiului”.

Revenirea spre premium

Pe partea de gastronomie, BA a făcut progrese, dar încă nu atinge nivelul rivalilor din Golf sau Asia. Burgerul Concorde și noile salate sunt lăudate. Însă autoservirea rămâne regula pentru majoritatea pasagerilor premium, spre deosebire de lounge-urile Qatar, Qantas, Etihad sau Delta, care oferă servire la masă în business class.

Chiar și cu aceste minusuri, spațiul exclusivist reprezintă o schimbare clară pentru British Airways. O „reafirmare a sistemului de clase pe care BA l-a perfecționat” și un pas important către recâștigarea statutului premium, potrivit sursei citate.

Și totul începe cu o ușă. Una „de un milion de dolari”, în spatele căreia compania aeriană națională a Marii Britanii își reinventează viitorul.