Operațiune masivă de căutare a unui ren în nordul Angliei: Animalul fugise de la un eveniment festiv. Cum s-a încheiat misiunea

Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, după ce a fugit de la un eveniment de Crăciun din apropiere.
Sursa foto: Facebook/Formby Bubble
Diana Nunuț
01 dec. 2025, 15:47, Știri externe

Polițiști înarmați, paza de coastă și membri ai Marinei Regale au fost chemați în weekend să caute renul, după ce acesta fugise, sâmbătă, de la un eveniment festiv desfășurat în Formby, la nord de Liverpool.

Potrivit BBC, poliția din Merseyside a declarat că a început să primească rapoarte despre dispariția renului în cursul zilei de sâmbătă. Inițial, renul a fost zărit pe drumurile din apropiere, ceea ce a determinat o operațiune majoră pentru a-l găsi, a spus poliția din Merseyside.

Din fericire, renul a fost capturat în cele din urmă câteva ore mai târziu, după ce a fost observat cu ajutorul unei drone a poliției și a binoclului termic al echipei locale de salvare. Acesta a fost prins de un veterinar, cu ajutorul Marinei Regale, dormind în dunele unei plaje din apropiere.

„Nu în fiecare zi suntem chemați să urmărim un ren, dar datorită eforturilor coordonate ale mai multor agenții specializate, am reușit să îi monitorizăm mișcările și să îl localizăm printre dune chiar și după lăsarea întunericului”, a declarat inspectorul șef Jacqueline Overy. Acesta a subliniat că „renul reprezenta un risc real atât pentru propria sa siguranță, cât și pentru public, intrând pe șosele, și era vital să fie prins”.

„Crăciunul a fost salvat datorită eforturilor extraordinare depuse de mai multe agenții”, a adăugat Southport Lifeboat.

În cele din urmă, renul a fost înapoiat proprietarilor săi.

