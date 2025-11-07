Naționala Angliei: Bellingham și Foden, rechemați pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială

Bellingham revine după ce a fost omis în octombrie, în ciuda revenirii sale la Real Madrid, după accidentare, iar Foden este convocat pentru prima dată din martie, în urma evoluțiilor excelente de la Manchester City.

„Nu există nicio problemă între mine și Jude”, a precizat Tuchel la conferința de vineri, în care a anunțat lotul, subliniind că selecția se bazează pe forma actuală și coeziunea grupului.

Anglia, deja calificată la turneul final, a devenit luna trecută prima echipă europeană care și-a asigurat prezența la Cupa Mondială, după victoria cu 5–0 în fața Letoniei.

Printre surprizele din lotul Angliei se numără mijlocașul Alex Scott (Bournemouth) și Adam Wharton (Crystal Palace).

Lotul complet al Angliei pentru meciurile din noiembrie

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle Utd)

Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Atacanți: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal)

Anglia va încheia campania de calificare cu un meci pe Wembley împotriva Serbiei, joi, urmat de deplasarea în Albania, duminică.