U-BT Cluj învinge Split în ABA League. Miron, unul dintre cei mai tineri jucători din ligă cu peste 10 puncte marcate

A fost un meci controlat în totalitate de campioana României. U-BT Cluj a impresionat prin jocul colectiv, concretizat în 31 de pase decisive.

Trupa pregătită de Mihai Silvășan a pus bazele succesului încă din prima jumătate a meciului. La pauza mare, U-BT Cluj avea un avantaj clar, 54–38, după un prim sfert solid (32–26) și un al doilea dominat autoritar (22–12). Diferența a continuat să crească și după pauză, iar meciul era practic decis încă de la finalul sfertului al treilea.

Un moment special al partidei l-a avut Darius Paul Miron, în vârstă de doar 16 ani, titular pentru prima oară în acest sezon. Tânărul jucător a reușit 12 puncte, toate de la distanță, bifând patru aruncări de trei puncte și devenind unul dintre cei mai tineri jucători din ABA League care ajung la două cifre într-un meci.

Cel mai bun jucător al partidei a fost Nighael Ceaser, cu 19 puncte, 6 recuperări și 4 pase decisive, pentru un indice al eficienței de 29. De remarcat și aportul lui Daron Russell, care a încheiat meciul în double-double, cu 14 puncte și 10 pase decisive.

Statistic, U-BT a dominat clar: 15 aruncări de trei puncte marcate; 31 de pase decisive, față de doar 10 ale celor de la Split.

Grație acestui succes, U-BT Cluj-Napoca ajunge la 7 victorii și 3 înfrângeri. A fost a șasea victorie în ultimele șapte meciuri din ABA League, și continuă cursa pentru calificarea în Top 8. De cealaltă parte, Split rămâne cu un bilanț de 3–7.

Declarații U-BT Cluj

„Sincer, am fost puțin îngrijorați de acest meci, luând în considerare faptul că ne-au lipsit trei jucători importanți de perimetru care ne oferă fizicalitate, cu atât mai mult cu cât știam că Split, dacă îi lași să joace, pot face lucruri bune și pot avea un meci bun. Am controlat jocul, am pasat bine mingea, am marcat 105 puncte, am avut 31 de pase decisive, așa că a fost un meci frumos și este un sentiment plăcut după meci. Noi îl considerăm deja încheiat, avem un alt meci peste doar trei zile, așa că trebuie să ne odihnim și să ne pregătim pentru acela” – Mihai Silvășan, antrenor principal U-BT Cluj.

„A fost un meci foarte plăcut, a fost frumos să-l vedem pe Miron făcând un meci bun și restul echipei distrându-se de asemenea și jucând pur și simplu baschetul nostru. Este o victorie mare, așteptăm cu nerăbdare următorul meci. Îmi place foarte mult echipa, îmi place stilul de joc pe care îl avem, atmosfera de familie dintre jucători și staff și mă bucur foarte mult de aceste lucruri” – Nighael Ceaser.

„A fost un meci bun făcut de noi, ne-am concentrat de la început și ne-am bucurat de baschet. Pentru mine a fost un meci pe care l-am tratat cu foarte mare seriozitate, am așteptat această oportunitate să vină și am fost pregătit. Mulțumesc atât staff-ului tehnic cât și colegilor pentru încrederea acordată” – Darius Miron.

Mihai Silvășan, despre performanța lui Darius Miron

„Sunt fericit pentru Miron, la 16 ani a jucat 26 de minute și a făcut un meci foarte bun pentru echipa noastră, a marcat patru aruncări de 3 puncte și a avut patru intercepții, a adus energie și și-a făcut simțită prezența și în apărare. Cel mai bun lucru a fost să-i ofer minute la începutul partidei, când presiunea rezultatului nu este atât de mare. El a intrat bine în meci, băieții l-au încurajat și concluzia a fost că l-am lăsat 26 de minute pe teren pentru că mi-a câștigat încrederea și și-a făcut treaba. Nu am făcut acte de caritate, pur și simplu a jucat un meci bun și a meritat să rămână așa de mult pe teren. Mă bucur pentru el, e un băiat serios și muncitor și are în față un viitor bun”, a mai spus el.