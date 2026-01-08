Silvășan, după eșecul U-BT Cluj la Veneția: Am fost prea confortabili după șase victorii consecutive

Silvășan a recunoscut superioritatea gazdelor și a pus înfrângerea pe seama atitudinii și a intensității insuficiente arătate de elevii săi.

„Au fost mai fizici, mai agresivi și au avut o mentalitate mai bună. Aici a fost problema noastră. Ne-am relaxat puțin. Nu ar fi trebuit să facem asta și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru, pentru că eu sunt cel care ar trebui să aibă grijă de asta”, a spus Silvășan după meci, potrivit clubului clujean.

Partida disputată în Palasport Taliercio a fost una în care Veneția a controlat ritmul în majoritatea timpului, profitând de momentele de ezitare ale „alb-negrilor”. Deși U-BT a încercat să revină pe final și a redus diferența sub 10 puncte, italienii au gestionat mai bine ultimele minute și au închis jocul.

În urma acestui rezultat, U-BT Cluj și Umana Reyer Veneția rămân vecine în clasament. Ele se află pe locurile 4 și 5 din grupă, ambele cu un bilanț de 7 victorii și 6 înfrângeri. Iar lupta pentru calificarea în fazele superioare rămâne extrem de strânsă.

Silvășan: „Este un proces”

Silvășan a subliniat că eșecul trebuie privit ca o lecție.

„Este un proces, trebuie să învățăm el, trebuie să fim mai buni și să mergem mai departe. Am avut și câteva momente în care am luptat, dar mentalitatea și atitudinea unei echipe câștigătoare nu au fost acolo în această seară, așa că felicitări echipei din Veneția și mergem mai departe”, a mai spus antrenorul campioanei.

De asemenea, antrenorul clujenilor a adăugat că speră să îl aibă din nou la dispoziție pe Mindaugas Kulvietis, absent la Veneția din cauza unor probleme de sănătate.

Pentru U-BT Cluj, cei mai buni marcatori au fost Trey Woodbury și Mitchell Creek, cu câte 18 puncte. Dušan Miletic a contribuit cu 16 puncte și 9 recuperări.

De la Veneția, Stefan Nikolic a fost lider, cu 23 de puncte, record al carierei în EuroCup.