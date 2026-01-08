Prima pagină » Sport » Silvășan, după eșecul U-BT Cluj la Veneția: Am fost prea confortabili după șase victorii consecutive

Silvășan, după eșecul U-BT Cluj la Veneția: Am fost prea confortabili după șase victorii consecutive

„Am fost puțin prea confortabili după șase victorii consecutive”, a spus antrenorul Mihai Silvășan, după eșecul campioanei României, U-BT Cluj, la Veneția, miercuri noapte, scor 83-90, în fața formației Umana Reyer, în etapa a XIII-a din BKT EuroCup la baschet masculin.
Silvășan, după eșecul U-BT Cluj la Veneția: Am fost prea confortabili după șase victorii consecutive
Mihai Silvășan. Sursa foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 ian. 2026, 08:09, Sport

Silvășan a recunoscut superioritatea gazdelor și a pus înfrângerea pe seama atitudinii și a intensității insuficiente arătate de elevii săi.

„Au fost mai fizici, mai agresivi și au avut o mentalitate mai bună. Aici a fost problema noastră. Ne-am relaxat puțin. Nu ar fi trebuit să facem asta și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru, pentru că eu sunt cel care ar trebui să aibă grijă de asta”, a spus Silvășan după meci, potrivit clubului clujean.

Partida disputată în Palasport Taliercio a fost una în care Veneția a controlat ritmul în majoritatea timpului, profitând de momentele de ezitare ale „alb-negrilor”. Deși U-BT a încercat să revină pe final și a redus diferența sub 10 puncte, italienii au gestionat mai bine ultimele minute și au închis jocul.

În urma acestui rezultat, U-BT Cluj și Umana Reyer Veneția rămân vecine în clasament. Ele se află pe locurile 4 și 5 din grupă, ambele cu un bilanț de 7 victorii și 6 înfrângeri. Iar lupta pentru calificarea în fazele superioare rămâne extrem de strânsă.

Silvășan: „Este un proces”

Silvășan a subliniat că eșecul trebuie privit ca o lecție.

„Este un proces, trebuie să învățăm el, trebuie să fim mai buni și să mergem mai departe. Am avut și câteva momente în care am luptat, dar mentalitatea și atitudinea unei echipe câștigătoare nu au fost acolo în această seară, așa că felicitări echipei din Veneția și mergem mai departe”, a mai spus antrenorul campioanei.

De asemenea, antrenorul clujenilor a adăugat că speră să îl aibă din nou la dispoziție pe Mindaugas Kulvietis, absent la Veneția din cauza unor probleme de sănătate.

Pentru U-BT Cluj, cei mai buni marcatori au fost Trey Woodbury și Mitchell Creek, cu câte 18 puncte. Dušan Miletic a contribuit cu 16 puncte și 9 recuperări.

De la Veneția, Stefan Nikolic a fost lider, cu 23 de puncte, record al carierei în EuroCup.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Gandul
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
Libertatea
Electrocasnicul pentru care plătim 132 lei în fiecare lună. Mulți români îl iau în casă și îl folosesc zilnic
CSID
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor