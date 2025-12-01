Luigi Mangione, în fața instanței pentru crimă. Audieri cruciale la New York

Mangione, în vârstă de 27 de ani, a fost arestat în decembrie 2024 și a pledat nevinovat pentru acuzațiile de omor și alte capete de acuzare, scrie Reuters.

Publicul și oficialii au fost șocați de asasinarea CEO-ului, însă unii americani care critică costurile ridicate ale asigurărilor medicale au considerat gestul lui Mangione unul controversat. În paralel, Mangione se confruntă cu un caz federal în care procurorii intenționează să solicite pedeapsa cu moartea.

Audierile de la instanța condusă de judecătorul Gregory Carro ar putea dura întreaga săptămână și vor include mărturii ale martorilor implicați în arestarea lui Mangione în Pennsylvania. Avocații săi susțin că acesta a fost percheziționat și interogat ilegal.

Apărătorii încearcă să împiedice prezentarea în instanță a unor dovezi descoperite în rucsacul lui Mangione, inclusiv o armă 3D, un silencer, dispozitive electronice și jurnale care par să-l incrimineze. De asemenea, se încearcă suprimarea declarațiilor date de Mangione poliției, pe motiv că nu i s-au comunicat corect drepturile legale.

Procurorii biroului District Attorney Alvin Bragg au contestat cererile apărării, negând acuzațiile privind percheziția și interogatoriul ilegal. Mangione riscă închisoare pe viață pentru crimă de gradul al doilea, definită ca omor intenționat, precum și șapte capete de acuzare pentru posesie ilegală de armă și una pentru posesia unui act de identitate fals.

În septembrie, judecătorul Carro a respins două acuzații de terorism împotriva lui Mangione, considerând că nu există dovezi suficiente că acesta ar fi intenționat să intimideze angajații din domeniul asigurărilor de sănătate sau să influențeze politica guvernamentală. Datele proceselor, atât în stat, cât și federal, nu au fost stabilite. De la arestare, Mangione este în custodia federală din Brooklyn.