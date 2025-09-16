Luigi Mangione scapă de acuzațiile de terorism

Judecătorul de caz, Gregory Carro, precizat că uciderea nu a fost doar o simplă crimă comisă pe stradă, iar legea din New York nu o consideră drept un act terorist doar pentru că a fost motivată de o ideologie, se arată în documentul citat de Asocciated Press.

„Deși inculpatul și-a exprimat în mod clar ostilitatea față de UHC și, în general, față de industria medicală, nu se poate concluziona că scopul său era „intimidarea și constrângerea populației civile” și, într-adevăr, nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste un astfel de scop”, a precizat judecătorul Carro.

Potrivit judecătorului, nu au existat suficiente dovezi care să ateste că Mangione a intenționat să afecteze sau să influențeze politica guvernamentală prin intimidare sau constrângere, care reprezintă un alt element al acuzațiilor de terorism.

Totuși, acuzația de crimă de gradul II se menține. Potrivit judecătorului de caz, există suficiente dovezi că Mangione „l-a ucis pe Brian Thompson într-o execuție premeditată și calculată”.

Crima s-a petrecut în decembrie 2024. Brian Thompson, directorul companiei de asigurări UnitedHealthcare a fost ucis în fața unui hotel din New York, unde compania sa avea programată o conferință alături de investitori.

Audierile preliminare pentru caz au fost programate în 1 decembrie, înainte de următorul termen de judecată la curtea federală împotriva lui Mangione.