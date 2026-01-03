Avionul care l-a transportat pe Nicolas Maduro a ajuns la New York

Nicolas Maduro și soția sa au pus piciorul pe pământ american după ce au coborât foarte încet scările avionului în care au fost transportați. Președintele venezuelean părea să aibă încă ochii legați. Doi ofițeri de poliție l-au ghidat în timp ce mergea, potrivit Le Figaro.

A fost desfășurată o amplă operațiune de securitate, inclusiv agenți de la DEA (Administrația pentru Controlul Drogurilor, însărcinată cu combaterea traficului de droguri) și FBI.

Potrivit New York Times, se așteaptă ca el să fie dus la sediul DEA din Manhattan, apoi transportat cu elicopterul la Brooklyn și transferat la Centrul Metropolitan de Detenție, unde se așteaptă să fie deținut, transmite Le Figaro.