Aproape 200 de drone au survolat baze militare britanice în 2025: Alarmă la adresa securităţii naţionale

De la 1 ianuarie 2025, au fost detectate cel puțin 187 de zboruri neautorizate cu drone în apropierea instalațiilor militare britanice, conform informațiilor divulgate de Ministerul Apărării. Potrivit The News, un fost deputat social-democrat și-a exprimat îngrijorarea, afirmând că este „extrem de alarmant” ca zonele critice de apărare să rămână expuse unor astfel de intruziuni.

Ca răspuns, oficialii britanici, inclusiv ministrul apărării John Healey, au anunțat un proiect de lege care împuternicește armata să neutralizeze dronele neidentificate care amenință infrastructura de apărare. Conform unui raport Reuters, aceste noi protocoale vor fi incluse în viitorul proiect de lege privind forțele armate.

Suspiciuni privind implicarea Rusiei

Incidente similare au fost documentate în întreaga Europă, inclusiv în Danemarca, Polonia și România, alimentând speculațiile cu privire la o campanie coordonată de incursiuni aeriene. Pe fondul războiului din Ucraina și al utilizării pe scară largă a dronelor de către Rusia, analiștii sugerează o posibilă legătură cu tacticile de război hibrid.

Activitatea neautorizată a dronelor reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale, facilitând spionajul, perturbând operațiunile militare sau chiar vizând infrastructura strategică. Creșterea numărului de incidente ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la eficacitatea sistemelor actuale de supraveghere și de răspuns rapid.

Cu aproape 200 de observări neautorizate de drone în apropierea bazelor britanice în doar un an, Marea Britanie se confruntă cu preocupări sporite în materie de securitate. Măsurile legislative și operaționale accelerate sunt acum esențiale pentru a contracara o amenințare transfrontalieră în continuă evoluție, care utilizează tehnologie militară avansată.