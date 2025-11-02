Belgia afirmă că drone suspecte „vin să spioneze” avioanele de luptă și depozitele de muniție

„Aceste drone vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde este muniția și alte informații de importanță strategică”, a declarat Theo Francken pentru postul belgian RTBF, citat de Politico.

Ministrul a anunțat că a fost deschisă o anchetă după ce au fost semnalate zboruri ale unor vehicule aeriene fără pilot deasupra bazei militare Kleine Brogel, din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de luptă F-16 de fabricație americană, capabile să transporte arme nucleare, iar în viitor vor fi staționate acolo și noile avioane F-35.

Incidentul din acest weekend este unul dintre numeroasele cazuri recente petrecute în Belgia și în alte state europene.

În ultimele săptămâni, drone rusești au fost interceptate și doborâte deasupra Poloniei. O altă dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României, iar drone de origine necunoscută au perturbat traficul aerian pe aeroporturi din Danemarca, Norvegia și Germania.

Ministrul belgian al Apărării s-a abținut să atribuie direct aceste incursiuni Rusiei, dar a lăsat să se înțeleagă că există puține alte opțiuni posibile. „Rușii încearcă să facă acest lucru în toate țările europene. Sunt rușii acum? Nu pot spune asta, dar motivele sunt clare, iar metodele de acțiune de acest tip sunt, de asemenea, foarte clare”, a spus el pentru RTBF.

„Războiul este, în esență, un război al dronelor, iar Ministerul Apărării trebuie cu adevărat să se pregătească pentru asta”, a adăugat ministrul.

Theo Francken urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național antidronă.